Nausicaa C5, mister Mardente: “In Coppa sempre al massimo, il gruppo è unito e ha voglia di crescere”

Nausicaa C5 debutta in Coppa di Divisione sabato 13 settembre alle 16 al Palazzetto di Sant’Andrea contro il Soverato Futsal. Mister Mardente: “Daremo sempre il massimo, gruppo unito e tifosi fondamentali per la stagione”.

Il Nausicaa C5 è pronto a scendere in campo per il primo turno del triangolare di Coppa di Divisione. L’appuntamento è fissato per sabato 13 settembre alle ore 16 al Palazzetto dello sport di Sant’Andrea, dove la squadra guidata da Gianluigi Mardente affronterà il Soverato Futsal. Un debutto ufficiale che arriva dopo appena due settimane di preparazione, ma che rappresenta già un test significativo per misurare lo stato di forma del gruppo e il livello di crescita del progetto tecnico.

«La squadra complessivamente arriva bene, ma non pronta – spiega l’allenatore –. È ancora troppo presto per sviluppare alcune situazioni tecnico-tattiche e atletiche. Mentalmente, invece, sì: abbiamo un gruppo coeso, che si vuole bene e si aiuta. Questa è già una base fondamentale».

Mardente chiarisce subito l’approccio che intende dare alla competizione: «Non gestiremo le energie. Le mie squadre giocano sempre al massimo e lo faremo anche in questo triangolare».

Sul piano degli avversari, il mister non ha dubbi: «Affrontiamo due squadre di categoria superiore. Hanno punti di forza in tutti i reparti e sicuramente ci metteranno sotto. Noi dovremo essere umili, rispettosi e pronti a soffrire. Questo sarà il vero banco di prova per i ragazzi».

In queste settimane di lavoro, lo staff tecnico ha curato ogni aspetto: «Abbiamo lavorato tanto sotto il profilo tattico, atletico, tecnico e mentale. Sono soddisfatto dei progressi, ma ribadisco che è ancora troppo presto. Non siamo pronti per una partita ufficiale, ma il calendario ce lo impone e lo affronteremo con la giusta determinazione».

Il tecnico annuncia anche le sue scelte per la gestione della rosa: «Farò ruotare tutti i ragazzi. Queste partite devono essere viste come degli esami, dei test che ci serviranno a capire cosa di buono abbiamo fatto e dove invece dobbiamo intervenire con più decisione».

Infine, un messaggio ai tifosi, chiamati a giocare un ruolo determinante: «Chiedo loro di starci vicino. Sarà una stagione lunga, dura e competitiva, con un girone ricco di insidie e di giocatori di alto livello. Senza i nostri tifosi non possiamo andare lontano. Li invito a venire sempre al palazzetto, a sostenere i ragazzi e a incoraggiarli. Il pubblico di Sant’Andrea, che è sempre numeroso e rumoroso, farà la differenza».

Sabato, dunque, il Nausicaa C5 inaugura ufficialmente la nuova stagione con la Coppa di Divisione. Un primo passo che servirà a testare la squadra, ma anche a trasmettere fiducia e a consolidare il legame con i propri sostenitori.