Nausicaa C5, Politi e Moio: “Davanti al nostro pubblico vogliamo i tre punti”

Il capitano Politi e il vice Moio caricano il Nausicaa C5 in vista del match con l’Athletic Palermo: “Fiducia, cattiveria e il calore del nostro pubblico”.

Dopo il pareggio positivo ottenuto all’esordio sul campo del Polistena, il Nausicaa C5 è pronto a tornare in campo per la seconda giornata del campionato di Serie B, nella prima sfida casalinga della stagione contro l’Athletic Club Palermo, in programma sabato 18 ottobre alle 18:00 al Palazzetto dello Sport di Sant’Andrea Ionio (CZ).

Alla vigilia della gara, il capitano Alessandro Politi e il vice capitano Giovanni Moio, autore di un gol nella trasferta di Polistena, hanno raccontato sensazioni e aspettative in vista dell’incontro.

«La squadra arriva in fiducia e con qualche elemento in più, che è fondamentale – ha spiegato Moio –. Sarà sicuramente una gara difficile, contro una squadra che vorrà riscattarsi. Tornare a segnare in un campionato così è sempre bello, ma so bene che la differenza si farà in avanti: ormai tutte le squadre si preparano molto sul piano difensivo, quindi sotto porta serve essere freddi. Il pubblico, poi, è sempre l’elemento in più, soprattutto per chi gioca in casa. Speriamo di onorare la loro presenza con i tre punti».

Sulla stessa linea il capitano Alessandro Politi, che evidenzia il buon clima all’interno del gruppo e la voglia di crescere:

«C’è un bel clima, siamo carichi. A Polistena abbiamo fatto vedere cose buone, ma sappiamo che possiamo e dobbiamo spingere di più. Siamo un gruppo giovane ma con gente di carattere, e chi ha più esperienza aiuta i ragazzi a tenere alta la concentrazione. Davanti ai nostri tifosi vogliamo fare un passo in avanti: servirà cattiveria agonistica, concretezza e la voglia di portare a casa i tre punti. Ci teniamo tanto, anche per regalare una soddisfazione a chi ci sostiene ogni settimana».

Con la fiducia del debutto e l’entusiasmo del pubblico di casa, il Nausicaa C5 si prepara a vivere un’altra serata di grande futsal, nel segno dell’impegno, dell’identità e della passione che contraddistinguono la squadra andreolese.

Prossimo incontro

Nausicaa C5 – Athletic Club Palermo

Sabato 18 ottobre 2025 – Ore 18:00 – Palazzetto dello Sport, Sant’Andrea Ionio (CZ)