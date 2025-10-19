Nausicaa C5 travolge l’Athletic Palermo 6-2: show al Palazzetto di Sant’Andrea Ionio

Prima vittoria stagionale per la Nausicaa C5: 6-2 all’Athletic Palermo. Doppiette di Patamia, Parafati e Marrazzo. Mardente: “Grande reazione e carattere”.

Atmosfera delle grandi occasioni al Palazzetto dello Sport di Sant’Andrea Ionio per l’esordio casalingo della Nausicaa C5 nel campionato nazionale di Serie B. Davanti a un pubblico caloroso e numeroso, i rossoblù di mister Gianluigi Mardente hanno offerto una prestazione di carattere e qualità, superando l’Athletic Club Palermo con un netto 6-2, conquistando così i primi tre punti della stagione.

LA CRONACA

Il tecnico Mardente schiera inizialmente Valia tra i pali, con Marrazzo, Patamia, Caliò e il nuovo acquisto González a completare il quintetto di partenza. La gara parte con ritmi elevati e grande intensità: l’Athletic Palermo si affaccia per primo in avanti con una punizione dal limite, ma la difesa rossoblù è attenta e chiude ogni spazio.

La Nausicaa cresce col passare dei minuti e costruisce due nitide occasioni con Marrazzo, che sfiora il vantaggio in entrambe le circostanze. Anche Moio ha una buona chance, ma il portiere ospite si supera. Il gol è però nell’aria e arriva sugli sviluppi di un corner: palla arretrata per Marrazzo, che con un destro potente sotto la traversa fa esplodere il palazzetto. È 1-0 Nausicaa.

Sospinta dall’entusiasmo, la squadra di casa raddoppia poco dopo con Parafati, servito da Moio, che fredda il portiere con un tiro preciso. Lo stesso Parafati firma poi il 3-0 con una conclusione velenosa da punizione.

Quando la prima frazione sembra chiudersi in controllo, l’Athletic trova il gol del 3-1 a 20 secondi dall’intervallo, riaprendo il match.

Nella ripresa, i siciliani accorciano ulteriormente su calcio piazzato, portandosi sul 3-2, ma la Nausicaa reagisce con forza e lucidità. È ancora Marrazzo a guidare i compagni, siglando il 4-2 e ridando slancio ai rossoblù.

Nel finale, sale in cattedra Patamia, che da fuori area fulmina il portiere per il 5-2 e, pochi minuti più tardi, approfitta della porta sguarnita – con gli ospiti sbilanciati nel tentativo di rimonta col portiere di movimento – per realizzare il definitivo 6-2, chiudendo la gara tra gli applausi del pubblico.

Le parole di mister Mardente

«Abbiamo fatto una bella partita, una bella vittoria contro una buona squadra – ha commentato a fine gara mister Gianluigi Mardente –. Sono soddisfatto perché i ragazzi sono stati esemplari per quasi tutta la partita, tranne una fase di sbandamento all’inizio del secondo tempo in cui abbiamo permesso agli avversari di rientrare, passando dal 3-0 al 3-2. Dopo quel momento, però, ho visto una grande reazione: non si sono fatti intimorire, né andare in ansia, ma anzi hanno tirato fuori il meglio di loro. È arrivato un successo meritato, frutto del lavoro e dell’unità di squadra. Ora andiamo a Palermo per capire davvero chi siamo e che ruolo possiamo giocare in questo campionato».

Marcatori:

Nausicaa C5: Patamia (2), Parafati (2), Marrazzo (2)

Athletic Club Palermo: Tuzzolino (2)

Prossimo incontro

La Nausicaa C5 sarà ora attesa, sabato 25 ottobre, da una trasferta insidiosa sul campo del Cus Palermo, attuale capolista del girone, reduce da due vittorie consecutive e ancora imbattuta, con zero reti subite. Un banco di prova importante per testare le ambizioni e la maturità del gruppo rossoblù.