Navigator: finalmente il bando per 3000 posti in tutta Italia

Ormai ci siamo. E’ stato finalmente pubblicato il bando per l’assunzione di 3000 navigator, quelle figure professionali che dovranno aiutare a trovare un lavoro alle persone che hanno fatto richiesta del Reddito di Cittadinanza. Una delle proposte per il lavoro del governo giallo-verde si completa così con l’assunzione dei navigator.

La domanda di partecipazione si potrà inviare fino all’8 maggio all’ANPAL l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive sul Lavoro. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione alla selezione pubblica esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS oppure SPIO (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi), compilando l’apposito modulo.

La prova di selezione consiste in