NBS Edil MC Soverato soffre ma batte il Pianopoli in trasferta

Partita combattuta a Pianopoli tra l’NBS Soverato e il Pianopoli. La spunta Soverato negli ultimi secondi pur non disputando una grande partita.

Partita non bella ma combattuta giocata ad un orario assolutamente insolito (alle 21,00!!!). Molti gli errori sotto canestro dei ragazzi di coach Pirillo che però alla fine hanno avuto la meglio su un ottimo e combattivo Pianopoli.

Soverato inizia bene con il ritrovato capitano Gabriele Tuccio e con il coriaceo Le Rose ma la spinta degli ospiti dura poco; chiudono il primo quarto col minimo vantaggio sui locali che sospinti dal pubblico e dagli ottimi Bosone e Miscimarra si portano in vantaggio di 12 punti.

Dal terzo quarto però inizia la lenta rimonta di Soverato; reazione più di nervi che di gioco senza però mollare mai fino a pochi secondi dalla fine quando riescono nel sorpasso sul Pianopoli stanco e che forse non ci ha creduto fino alla fine. Decisivi nel finale i canestri di Maida e Citraro.

Ottima vittoria quindi per l’NBS Soverato per classifica e per il morale. C’è comunque la consapevolezza che questa squadra può e deve dare di più.

Di sicuro nella seconda parte del campionato, recuperando tutti gli infortunati (anche ieri assenti Paoletti, Riccio, Rotundo, Longino) siamo convinti che i ragazzi di Pirillo sapranno regalare molte soddisfazioni ai loro appassionati tifosi.

ASD PIANOPOLI 55 – NBS EDIL MC COSTRUZIONI 57

(11-12; 17-8; 11-15; 16-22). Arbitri: Fontanella e Purgatorio

ASD PIANOPOLI: Strangis 3, Viterbo 8, Cerra, Miscimarra 10, Falvo 7, Venuti, Giampà 2, Fazzari, Bosone 14, Mangione 9, Piccione 2, Lazzarotti ne. All. Lazzarotti.

EDIL MC SOVERATO: Citraro 12, Goglia 9, Perri n.e, Tuccio L. n.e, Barbuto n.e, Romeo n.e, Tuccio G. 10, Privitera 1, Lupica, Le Rose 7, Maida 18. All. Pirillo

Classifica Serie D

Botteghelle, Pollino, Gioiese 12 – Stingers 10 – Soverato, Bagnara, Cosenza 6 – Smaf 4 – Pianopoli 2