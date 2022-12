‘Ndrangheta, 10 arresti nel Milanese per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti

La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo lombardo, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una decina persone ritenute responsabili, a vario titolo, di diversi reati tra cui l’associazione a delinquere di stampo mafioso e il traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno fatto emergere le attività della Locale di ‘ndrangheta di Pioltello (Milano), feudo indiscusso delle famiglie Maiolo e Manno e atti criminali di un altro soggetto riferibile alla famiglia di Cosa Nostra di Pietraperzia (Enna) collegata ai Rinzivillo.

I reati contestati, oltre all’associazione a delinquere e al traffico di stupefacenti, sono quelli di tentata estorsione, tentato omicidio, ricettazione, porto illegale di armi, furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia e coercizione elettorale, usura, tutti aggravati dalle modalità mafiose.

Il presunto boss della locale di ‘ndrangheta di Pioltello (Milano) Cosimo Maiolo, tra i 10 arrestati nel blitz di oggi della Polizia, avrebbe fatto “campagna elettorale” nel 2021 a favore del candidato sindaco per il centrodestra della cittadina Claudio Fina (non eletto) organizzando “un banchetto elettorale” anche per “l’aspirante assessore all’urbanistica Marcello Menni” e “invitando” le comunità di albanesi e pakistani a “votare per Fina e Menni”, anche loro accusati “in concorso” di coercizione elettorale con aggravante mafiosa. Emerge dall’ordinanza del gip di Milano Fabrizio Filice nell’inchiesta del pm Paolo Storari. Come si legge nell’imputazione per coercizione elettorale, riportata nelle oltre 300 pagine di ordinanza di custodia in carcere a carico di 9 persone, Cosimo Maiolo, assieme al suo presunto ‘braccio destro’ Luca Del Monaco (arrestato) e “in concorso con” Claudio Fina e Marcello Menni (indagati), avrebbe sfruttato “la propria fama di soggetto apicale in seno alla locale di Pioltello” e organizzato un banchetto elettorale nel settembre 2021 a favore di Fina e Menni “presso la peschiera gestita dal figlio” Omar Maiolo, “facendo in maniera palese compagna elettorale a favore di Fina e Menni”. E invitando “la comunità straniera presente a Pioltello (e in particolare albanesi e pakistani) a votare per Fina e Menni”. Il presunto boss avrebbe, dunque, manifestato “pubblicamente il sostegno della ‘ndrangheta a favore dei due candidati, in tal modo facendo pressione affinché gli elettori votassero Fina e Menni”. Reato, quello contestato nelle indagini della Squadra mobile, aggravato dall’aver “agito con metodo mafioso” e dall’aver “fatto pressione a nome dell’associazione mafiosa”.

L’indagine della Squadra Mobile di Milano che ha portato a dieci arresti ha dimostrato come l’attività non si fosse fermata nemmeno durante il covid . Anzi, nel corso di una conversazione intercettata, uno dei figli del reggente della Locale di ‘ndrangheta di Pioltello, intuendo la possibilità di lucrare sul fenomeno del trasporto delle salme delle vittime del virus, mentre alla televisione scorrevano le immagini della colonna di salme trasportate dall’Esercito, spiegava come, attraverso una società intestata a un prestanome e l’emissione di false fatture, avrebbe potuto ottenere guadagni illeciti nel settore del trasporto feretri. Dall’ordinanza cautelare emerge, infatti, “l’utilizzo” da parte di Omar Maiolo, figlio del presunto boss Cosimo, “della società Mondo Service srl” per la “emissione delle fatture a lui richieste” da Luca Del Monaco, presunto braccio destro del boss, e che avevano come oggetto “sia il trasporto delle salme che delle ceneri relative ai defunti da Covid”. Per queste “false fatture Del Monaco afferma”, si legge ancora in relazione ad una intercettazione del gennaio 2021, “di ispirarsi alle immagini più volte viste in televisione e relative proprio al trasporto delle salme” durante la pandemia. Maiolo, si legge negli atti, spiegava, sempre intercettato, che la “ditta” di onoranze funebri “è aperta dal giugno 2019 e che al suo interno vi sono i furgoni necessari”.

“Mi faccio la lista civica per me (…) mi metto capo della ‘ndrangheta”. Così, intercettato, parlava nel settembre 2021 Cosimo Maiolo, già condannato a oltre 11 anni dopo lo storico blitz ‘Infinito-Crimine’ contro la mafia calabrese del 2010 e in sorveglianza speciale dopo la pena scontata. Lo stesso presunto boss, stando alle indagini della Squadra mobile e del pm della Dda milanese Paolo Storari, avrebbe fatto “campagna elettorale” per il candidato sindaco del centrodestra di Pioltello (Milano) Claudio Fina. Come risulta dall’ordinanza che ha portato a 9 arresti, il 23 settembre 2021, nel corso di un pranzo a Segrate (Milano), Maiolo e Fina avrebbero stretto “accordi per le elezioni”. Fina che, scrive il gip, “seppur consapevole della caratura della persona che aveva davanti, ha accettato l’aiuto in campagna elettorale” definendo col presunto boss, ma anche col suo “uomo di fiducia” Luca Del Monaco, “quali votanti accaparrarsi, sfruttando anche il bacino dei voti derivanti dagli stranieri”. Intercettato nel corso del pranzo Maiolo col candidato, conteggiando le comunità “su cui potevano contare”, diceva: “Romeni, egiziani, Ecuador, pakistani (…) albanesi”. E Del Monaco: “Egitto sono tutti”. Fina: “Sono quelli più numerosi qua (…) albanesi li conosco anche io qualcuno”. In un’altra intercettazione Del Monaco, parlando con Marcello Menni aspirante assessore all’urbanistica, gli diceva: “Se Fina lo candidano a sindaco, tu che quota avrai dopo? Almeno vice-sindaco?”. E Menni: “Noi abbiamo già chiesto un assessorato”.