‘Ndrangheta, appalti boschivi pilotati ed estorsioni: nove arresti

Sono 9 le persone arrestate nell’operazione scattata stamattina tra Lamezia Terme e le province di Vibo Valentia, Terni e Como. Il blitz, condotto dai Carabinieri di Lamezia Terme supportato dallo squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” su mandato della Dda di Catanzaro, ha preso di mira i clan operanti tra il Lametino e il Vibonese, con gli indagati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, corruzione, falso ideologico, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, trasferimento fraudolento di valori, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, peculato.

Colpo al clan Cracolici

Nel mirino, in particolare, il settore degli appalti boschivi, con la cosca che avrebbe tentato di pilotare alcune aste per territori ricadenti nel comune di Cortale.

Due le aziende sequestrate nell’ambito dell’operazione, una attiva nel taglio boschivo e l’altra operante nel terzo settore per il servizio di refezione e mensa scolastica. L’operazione, denominata Artemis II, è considerata la seconda parte di Artemis, scattata a novembre del 2024 con 59 arrestati.

In quell’inchiesta, fu inferto un duro colpo al clan Cracolici operante sui territori di Cortale, Maida, Jacurso, Maierato, al cui vertice viene ritenuto Domenico Cracolici. La nuova inchiesta approfondisce ulteriormente le presunte influenze ‘ndranghetiste. Tra gli arrestati anche Francesco Feroleto, consigliere comunale al Comune di Cortale.