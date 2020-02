‘Ndrangheta – Arrestato sindaco neo Consigliere regionale di Fratelli d’Italia

C’è anche il sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Domenico Creazzo, neo eletto cosigliere regionale, fra le 65 persone arrestate stamane dalla Polizia, su ordine della Dda reggina, nell’ambito dell’operazione Eyphemos”.

Secondo l’accusa, nel coltivare e realizzare il progetto di candidarsi e vincere le elezioni regionali del 26 gennaio scorso, si sarebbe rivolto alla ‘ndrangheta, e in particolare a Domenico Laurendi, elemento in grado di procacciare voti in cambio di favori e utilità grazie alle sue aderenze con figure apicali della cosca Alvaro, prima attraverso il fratello Antonino Creazzo, e poi direttamente, al fine di sbaragliare gli avversari politici. Creazzo è stato eletto nella lista di Fratelli d’Italia.