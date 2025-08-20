‘Ndrangheta, localizzati e catturati ad Ibiza 3 latitanti italiani

I carabinieri del ROS, insieme al personale della Comisarìa General de Informacion Policia Nacional spagnola, a conclusione di un’articolata attività investigativa internazionale, hanno localizzato e catturato ad Ibiza 3 latitanti italiani poiché colpiti da mandato di arresto europeo emesso dal Gip di Roma, per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.

Il provvedimento restrittivo è stato disposto nell’ambito dell’indagine del ROS denominata “Anemone” in cui, lo scorso 8 luglio, sono stati arrestati 24 indagati tra l’Italia e l’Albania.

I latitanti rintracciati e arrestati in Spagna sono gravemente indiziati di essere elementi di spicco di un’organizzazione criminale di matrice ‘ndranghetista dedita al narcotraffico, con base a Roma ed operante sul territorio nazionale ed estero, facente capo ad un 57 enne calabrese, arrestato lo scorso 8 luglio, già condannato poichè ritenuto elemento apicale della locale di ‘ndrangheta di Volpiano (TO), promanazione criminale di quella di Platì .

Il predetto, trasferitosi a Roma agli inizi degli anni 2000, in virtù della gravità indiziaria, è emerso come abbia assunto il controllo dell’area di San Basilio, promuovendo la nascita di un’associazione composta, tra gli altri, anche dai tre figli, con legami stabili con una paritetica struttura criminale albanese, utilizzata per gli aspetti logistici (estrazione dei carichi dai porti spagnoli e olandesi nonché per il successivo trasporto) e per lo smercio del narcotico in altre zone della Capitale.

La cocaina veniva acquisita in Sud America e fatta giungere, tramite container in alcuni porti della Spagna, a Rotterdam (Olanda) e a quello di Gioia Tauro, anche sfruttando l’interazione con altri broker calabresi, per poi giungere sul mercato romano dove veniva smerciata al dettaglio.