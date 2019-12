‘Ndrangheta – Nuovo collaboratore di giustizia: “Temo che a Vibo Valentia scoppierà una guerra”

“Ho deciso di collaborare con la giustizia perché temo che a breve a Vibo Valentia scoppierà una guerra di ‘ndrangheta e io voglio starne lontano e pensare al bene di mio figlio”. A dirlo è stato Bartolomeo Arena quando, il 18 ottobre scorso, ha iniziato a collaborazione con la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Quarantatre anni esponente della famiglia Arena-Pugliese.

Arena avrebbe fornito un supporto alle indagini sulla soluzione dell’omicidio di Salvatore Battaglia ed è considerato vicino al gruppo di un altro pentito, Andrea Mantella, ex boss di Vibo. Circa 30 anni fa ad Arena fu ucciso un congiunto il cui corpo non è mai stato ritrovato e nella seconda metà degli anni 2000 un altro parente era stato assassinato in un agguato lungo la strada tra Vibo Marina e Pizzo.

Salgono dunque a cinque i pentiti di ‘ndrangheta negli ultimi quattro anni. Il primo è stato, nel 2015, Raffaele Moscato, ex componente di fuoco del clan dei Piscopisani, che ha contribuito all’operazione “Rimpiazzo” che ha aperto nuovi scenari non solo nella mappa geo-mafiosa della città ma anche in altri settori che potrebbero coinvolgere i cosiddetti colletti bianchi.

Nel 2016 è stata la volta dell’ex boss di Vibo Andrea Mantella che durante un’udienza del processo “Black money” disse: “Ho commesso otto omicidi, quanti ne ordinati neanche me lo ricordo”. Quindi Nicola Figliuzzi, terminale armato del clan dei Patania nella guerra con i piscopisani (novembre 2017). Poi Giuseppe Comito, esponente sempre di Patania.