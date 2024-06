‘Ndrangheta, operazione del Ros alle prime luci dell’alba: 14 arresti e 26 indagati

I Carabinieri del Ros di Catanzaro e del Comando provinciale di Vibo Valentia, con il supporto in fase esecutiva dai militari dei Comandi provinciali Carabinieri di Reggio Calabria, Pescara, Chieti e Torino, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip distrettuale, su richiesta della Dda di Catanzaro, nei confronti di 14 indagati (13 in carcere e uno agli arresti domiciliari), sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti di associazione di tipo mafioso armata, omicidio plurimo, concorso esterno in associazione mafiosa e altri gravi reati, aggravati dalle modalità e finalità mafiose, quali estorsione, coltivazione di sostanze stupefacenti, concorrenza illecita, turbata libertà degli incanti, rapina, reati in materia di armi.

Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Gip distrettuale di Catanzaro, Arianna Roccia, su richiesta dei sostituti procuratori della Dda Annamaria Frustaci, Antonio De Bernardo e Andrea Buzzelli, con il coordinamento del Procuratore della Repubblica facente funzioni, Vincenzo Capomolla.

In particolare, l’inchiesta che ha portato ai 14 arresti (gli indagati sono complessivamente 26) riguarda attività illecite concentrate soprattutto nel territorio delle Preserre vibonesi tra i comuni di Acquaro, Gerocarne, Soriano e Dasà. In corso anche una serie di perquisizioni e sequestri di beni mobili e immobili.