‘Ndrangheta, processo Malapigna: chiesti 16 anni per Giancarlo Pittelli

Sedici anni di carcere. È questa la pena invocata dalla Direzione distrettuale antimafia nei confronti di Giancarlo Pittelli, ex avvocato penalista ed ex parlamentare di Catanzaro, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa nel maxiprocesso “Malapigna”.

Il procedimento, in corso davanti al Tribunale di Palmi, vede alla sbarra 26 persone ritenute legate al clan Piromalli di Gioia Tauro, una delle cosche più radicate della ‘ndrangheta calabrese.

Tra loro figura anche Rocco Delfino, imprenditore gioiese considerato la “cassaforte” economica del gruppo criminale, per il quale i magistrati hanno chiesto 29 anni di reclusione.

Il pubblico ministero ha avanzato richieste di condanna anche per altri imputati:

Pierino Amato: 2 anni

Cosimo Bevilacqua: 3 anni e 4 mesi

Girolamo Bruzzese: 2 anni

Giulio Calabretta: 4 anni

Domenico Cangemi: 22 anni

Deborah Anna Cannizzaro: 4 anni e 5 mesi

Pier Paolo Cavallari: 5 anni

Giovanni Delfino (classe ’57): 16 anni

Matteo Rocco Delfino: 1 anno e 4 mesi

Salvatore Delfino: 5 anni

Roberto Forgione: 10 anni

Orlando Galatà: 5 anni e 6 mesi

Bruno Ginardo: 20 anni

Domenico Giordano: 3 anni e 8 mesi

Elia Gullo: 4 anni

Alessandra Mastrorocco: 2 anni e 10 mesi

Vincenzo Muratore: 7 anni

Bardhok Kola: 1 anno e 4 mesi

Francesco Benito Palaia: 8 anni e 10 mesi

Maria Paola Palermo: 2 anni e 8 mesi

Tosca Remiddi: 3 anni e 8 mesi

Fabio Taverniti: 1 anno e 4 mesi

Giuseppe Tomaselli: 4 anni

Ilenia Tripolino: 2 anni

Da ieri mattina hanno preso il via le arringhe difensive, che secondo il calendario stabilito dal collegio giudicante si dovrebbero concludere il prossimo 12 settembre, giorno in cui è attesa la sentenza.