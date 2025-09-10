‘Ndrangheta, processo Malapigna: chiesti 16 anni per Giancarlo Pittelli

Sedici anni di carcere. È questa la pena invocata dalla Direzione distrettuale antimafia nei confronti di Giancarlo Pittelli, ex avvocato penalista ed ex parlamentare di Catanzaro, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa nel maxiprocesso “Malapigna”.
Il procedimento, in corso davanti al Tribunale di Palmi, vede alla sbarra 26 persone ritenute legate al clan Piromalli di Gioia Tauro, una delle cosche più radicate della ‘ndrangheta calabrese.
Tra loro figura anche Rocco Delfino, imprenditore gioiese considerato la “cassaforte” economica del gruppo criminale, per il quale i magistrati hanno chiesto 29 anni di reclusione.
Il pubblico ministero ha avanzato richieste di condanna anche per altri imputati:
Pierino Amato: 2 anni
Cosimo Bevilacqua: 3 anni e 4 mesi
Girolamo Bruzzese: 2 anni
Giulio Calabretta: 4 anni
Domenico Cangemi: 22 anni
Deborah Anna Cannizzaro: 4 anni e 5 mesi
Pier Paolo Cavallari: 5 anni
Giovanni Delfino (classe ’57): 16 anni
Matteo Rocco Delfino: 1 anno e 4 mesi
Salvatore Delfino: 5 anni
Roberto Forgione: 10 anni
Orlando Galatà: 5 anni e 6 mesi
Bruno Ginardo: 20 anni
Domenico Giordano: 3 anni e 8 mesi
Elia Gullo: 4 anni
Alessandra Mastrorocco: 2 anni e 10 mesi
Vincenzo Muratore: 7 anni
Bardhok Kola: 1 anno e 4 mesi
Francesco Benito Palaia: 8 anni e 10 mesi
Maria Paola Palermo: 2 anni e 8 mesi
Tosca Remiddi: 3 anni e 8 mesi
Fabio Taverniti: 1 anno e 4 mesi
Giuseppe Tomaselli: 4 anni
Ilenia Tripolino: 2 anni
Da ieri mattina hanno preso il via le arringhe difensive, che secondo il calendario stabilito dal collegio giudicante si dovrebbero concludere il prossimo 12 settembre, giorno in cui è attesa la sentenza.