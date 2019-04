‘Ndrangheta – Sgomberate due villette occupate da esponenti clan

Altri due sgomberi di immobili, confiscati ad una nota famiglia di ‘ndrangheta di Reggio Calabria, sono stati eseguiti ioggi nella città dello Stretto. Le operazioni sono state portate a termine da personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Guardia di Finanza e si sono svolte senza turbative per l’ordine pubblico.

Gli immobili, due villette site in via Reggio Campi, sono così rientrati in possesso dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per essere a breve destinati. “Gli sgomberi di oggi sono un altro punto a favore dello Stato nella strategia di contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso nel delicato settore delle misure misure patrimoniali.

La restituzione alla collettività di beni illecitamente acquisiti – ha sottolineato il prefetto Michele di Bari – è un segnale molto forte che contribuisce a rinvigorire la reazione della società civile alla pervasità della ‘ndrangheta”.