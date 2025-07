‘Ndrangheta: Sostanze chimiche dall’estero per “potenziare” la Marijuana

Emergono ulteriori inquietanti retroscena dalle carte del recente blitz “Kleopatra”, che ha portato a 9 arresti e scosso il Basso Ionio Catanzarese, gettando nuova luce sugli affari illeciti del potente clan Gallace.

Le indagini rivelano una sofisticata rete per l’importazione di sostanze chimiche dall’estero, presumibilmente utilizzate per “potenziare” la marijuana coltivata localmente, aumentandone il principio attivo e, di conseguenza, i profitti.

Il quadro che si delinea è quello di un’organizzazione criminale all’avanguardia, capace di adattarsi e innovare le proprie strategie illecite per massimizzare i guadagni.

Non più solo coltivazione e spaccio, ma un vero e proprio processo di raffinazione, con l’impiego di prodotti chimici importati, per rendere la droga più “efficace” e remunerativa sul mercato.

Al centro di queste nuove rivelazioni vi è la figura di un individuo, identificato nelle carte come Arcorace, che avrebbe avuto un ruolo chiave nell’organizzazione del trasporto di queste sostanze.

Le indagini svelano come Arcorace avrebbe curato personalmente il “transfer” dalla Germania, utilizzando furgoni appositamente modificati e dotati di un doppio fondo, pensati per eludere i controlli delle forze dell’ordine e trasportare il carico illecito senza destare sospetti.

Questo dettaglio non solo sottolinea la dimensione internazionale degli affari della ‘Ndrangheta, ma evidenzia anche la meticolosa pianificazione e la notevole capacità logistica del clan Gallace.

L’utilizzo di veicoli modificati per occultare la merce dimostra una conoscenza approfondita delle tecniche di contrasto e una determinazione a proseguire le attività criminali a ogni costo.

Il blitz “Kleopatra” si conferma, quindi, un’operazione di fondamentale importanza non solo per il numero degli arresti, ma soprattutto per la quantità e la qualità delle informazioni che sta portando alla luce. Le nuove scoperte sulle sostanze chimiche e sui canali di approvvigionamento offrono alle forze dell’ordine e alla magistratura strumenti preziosi per comprendere appieno la dinamica dei traffici illeciti e per sferrare colpi ancora più efficaci alle cosche della ‘Ndrangheta nel territorio.

Le indagini proseguono per delineare con maggiore precisione la rete di complicità e i canali di distribuzione di queste sostanze, nonché per quantificare l’impatto di questa pratica sul mercato della droga e sulla salute dei consumatori.

La lotta alla ‘Ndrangheta nel Basso Ionio Catanzarese si fa sempre più complessa, ma anche sempre più mirata, grazie all’emergere di questi nuovi e preoccupanti dettagli.