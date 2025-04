‘Ndrangheta, telefonini in carcere ed estorsioni: 10 arresti e diverse perquisizioni

La Guardia di Finanza ha eseguito 10 misure cautelari personali nei confronti di soggetti indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e trasferimento fraudolento di valori.

L’operazione è scattata questa mattina contro 10 soggetti, di cui 7 finiti in carcere e 3, posti agli arresti domiciliari.

Contestualmente sono in corso le attività di perquisizione sia nei confronti dei soggetti raggiunti dalle misure restrittive, sia di altri indagati residenti in Prato, Terni, Secondigliano (Na), Lamezia Terme, Vibo Valentia, Tropea, Spilinga, Ricadi, Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia.