‘Ndrangheta: tentata estorsione nei cantieri, due arresti

Tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose ai danni di due imprese edili. Con questa accusa i carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Crotone hanno arrestato due uomini di Crotone nei cui confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Si tratta di un 56enne e di un 58enne ritenuti vicini alla cosca crotonese dei Barillari Foschini a carico dei quali i carabinieri hanno iniziato a indagare in seguito a due distinti episodi di tentata estorsione avvenuti il 25 maggio e il 20 luglio scorsi ai danni di due ditte edili, una di Cosenza e l’altra di Crotone, impegnate, rispettivamente, nei lavori di ristrutturazione del Castello di Carlo V e in quelli di rifacimento della rete viaria comunale.

Quanto ai lavori dell’antica fortezza aragonese gli estorsori avrebbero preteso una somma non inferiore a 10 mila euro mentre per la rete viaria almeno duemila euro, con la ‘causale’ che tali somme di denaro erano destinate ‘ai carcerati’, secondo il tipico schema delle estorsioni mafiose.

Le vittime non hanno tuttavia ceduto alle minacce nonostante la paura di subire ritorsioni attraverso danneggiamenti all’interno dei cantieri. Tanto più che all’identificazione dei presunti estorsori i carabinieri sono pervenuti anche grazie alla collaborazione delle vittime oltre che al successivo sviluppo dell’attività investigativa, corredata e supportata dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle aree vicine e dalle dichiarazioni delle persone offese, che si sono rivelate determinanti per ricostruire i fatti e identificare i due uomini. Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Catanzaro a disposizione dell’autorità giudiziaria.