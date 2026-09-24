‘Ndrangheta, tentata estorsione nei confronti di un’impresa edile: un arresto

I Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica hanno dato esecuzione a Marina di Gioiosa Jonica ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un’impresa edile, aggiudicataria di un appalto pubblico finalizzato alla riqualificazione di aree verdi urbane nei comuni della “Valle del Torbido”.
L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica, ha infatti consentito di acquisire gravi indizi della tentata estorsione finalizzata ad ottenere dai vertici aziendali, la corresponsione del 3% dell’ammontare complessivo del valore dell’appalto sul cantiere
di Gioiosa Jonica, così evocando la forza intimidatrice promanante dalla ndrangheta.
Le indagini
Le indagini, sviluppate anche attraverso attività tecniche e di riscontro, hanno quindi consentito di delineare il quadro investigativo posto a fondamento del provvedimento cautelare.
L’operazione si inserisce nell’ambito della più ampia attività di prevenzione e contrasto alle dinamiche criminali nell’area della Locride, frutto della costante prossimità in favore delle realtà imprenditoriali operanti, in particolare, nel campo dell’edilizia.
La misura cautelare è stata eseguita dai militari della Compagnia Carabinieri di Roccella Jonica, sotto la direzione e con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria.