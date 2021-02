Negozi Decathlon: oltre 80 nuove assunzioni

L’azienda ricerca Assistenti alla Vendita, Addetti al Magazzino, Sport Leader …

Decathlon, azienda francese che riunisce sotto il proprio marchio 1000 negozi in tutto il mondo, assume oltre 80 nuovi profili da inserire presso i 125 punti vendita presenti in Italia. Le figure più richieste riguardano Sport Leader per le diverse attività (basket, equitazione, surf, fitness, ciclismo, pesca …), i quali dovranno contribuire allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport, accompagnare i clienti nell’acquisto desiderato e prendere decisioni per andare incontro ai bisogni di clienti ed utilizzatori sportivi;

Assistenti alle Vendite, che dovranno accogliere e ascoltare i clienti in modo professionale, soddisfare la clientela proponendo prodotti e servizi, rendere dinamico il commercio garantendo la disponibilità dello stock ed essere ambasciatori dei vari prodotti; Addetti al Magazzino Operativo, che dovranno garantire il rapido e preciso approvvigionamento dei negozi, assicurare il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai depositi internazionali e curare la preparazione delle spedizioni ai negozi in base agli ordini;

Partner Finanziari, i quali saranno partner delle unità di business, dovranno garantire il rispetto delle procedure inerenti i flussi di stock, analizzare mensilmente il budget supportando gli store manager nelle decisioni e accompagnare le unità di business nella gestione quotidiana e nel rispetto delle procedure finance.

Decathlon, crea, produce e distribuisce prodotti sportivi con la missione di rendere lo sport accessibile al maggior numero di persone, continuando a farlo sempre meglio grazie a persone sportive appassionate e praticanti, serie e responsabili, dinamiche, propositive, concrete, curiose, intraprendenti, innovative, orientate al cliente e al lavoro in team, con capacità di problem solving e di teamwork, ottime doti di leadership, di analisi e di ascolto, voglia di imparare e di crescere. Per verificare tutte le altre figure… continua a leggere