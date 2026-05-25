“Nel Blu”: sport, inclusione e crescita nel progetto ideato dalla dott.ssa Ludovica Stagliano 

Cinque mesi di attività dedicate all’inclusione, allo sviluppo psicomotorio e al potenziamento delle autonomie dei bambini attraverso lo sport. È questo il cuore di “NEL BLU”, il progetto ideato dalla dott.ssa Ludovica Stagliano, titolare del centro psicoeducativo “Il Sorriso di Antony”, nato con l’obiettivo di creare uno spazio educativo e relazionale capace di valorizzare le potenzialità di ogni partecipante.

L’iniziativa, svolta presso la struttura Unique Fit 360, ha rappresentato un importante percorso di crescita personale e collettiva, in cui il movimento e l’attività sportiva sono diventati strumenti fondamentali per favorire il benessere, la socializzazione e l’inclusione.

Durante i cinque mesi di progetto, i bambini hanno partecipato ad attività mirate, studiate per sostenere lo sviluppo delle competenze psicomotorie, della coordinazione e della consapevolezza corporea. Parallelamente, sono stati registrati significativi miglioramenti anche nell’ambito delle autonomie personali e sociali, con progressi evidenti nella gestione delle attività quotidiane, nella relazione con il gruppo e nella capacità di collaborare con gli altri.

Importanti risultati sono emersi anche sul piano emotivo e comportamentale. I partecipanti hanno mostrato maggiore fiducia in sé stessi, un incremento dell’autostima e una più efficace gestione delle emozioni.

Il progetto “NEL BLU” ha inoltre favorito la creazione di un ambiente inclusivo e accogliente, in cui ogni bambino ha potuto sentirsi parte attiva di un percorso condiviso.

Fondamentale il contributo di tutte le figure coinvolte, che con impegno, professionalità e sensibilità hanno accompagnato i bambini lungo questa esperienza. Un sentito ringraziamento va ai gestori della struttura Unique Fit 360, all’istruttore sportivo e alle operatrici del progetto, che hanno reso possibile la realizzazione di questa importante iniziativa.

“NEL BLU” rappresenta oggi un esempio concreto di come lo sport possa trasformarsi in uno strumento educativo di grande valore, capace di promuovere inclusione, crescita e benessere, mettendo sempre al centro i bisogni e le potenzialità dei bambini.