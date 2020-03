Nel centro storico di Davoli negato il servizio postale

Nel Centro Storico di Davoli dal 12/03/2020 l’ufficio postale rimane chiuso fino a data da destinarsi.

Un servizio molto importante ed essenziale non garantito proprio in questo periodo di Emergenza Sanitaria, dove tutti gli utenti ma sopratutto i più anziani, viste le restrizioni di circolazione si domandano come poter riscuotere la pensione o per pagare utenze ed altre scadenze o ritirare eventuale corrispondenza in giacenza, oltretutto non è presente un servizio Postamat per prelievi o altri servizi.

Tutto questo disservizio porta ad avere più persone ingiro ed esporsi ad aventuali contagi.

Confidiamo in chi di competenza a ristabilire il servizio al più presto.

G. G.