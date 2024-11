Nel comune di San Sostene stanno per essere avviate importanti opere pubbliche

Il Comune di San Sostene sta per avviare un biennio 2025 e 2026 di opere pubbliche di rilievo strategico dal punto di vista sociale e turistico. La prima opera che sta per essere aggiudicata dopo l’espletamento di apposita gara è il “NUOVO ASILO NIDO”, finanziato dal Ministero per € 576.000,00.

L’Amministrazione comunale, vista l’insufficienza del contributo ministeriale, ha inteso cofinanziare il progetto con fondi di bilancio pari a € 100.000,00, portando così l’importo complessivo del progetto a € 676.000,00. L’area oggetto d’intervento ha un’estensione di circa 1200 mq, di proprietà comunale ed è ubicata alla località Marina, lungo l’asse viario di Via Giovanni Gentile , che collega il centro abitato della Marina con la vicina SS 106 Ionica.

L’asilo nido potrà ospitare al massimo 24 bambini nella fascia di età 0-2 anni e avrà una superficie lorda di 338 mq circa, con un solo piano fuori terra. L’ edificio progettato verrà costruito e gestito in maniera sostenibile ed efficiente, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione e nel rispetto del benessere sociale ed ambientale dei fruitori.

In particolare l’edificio sarà composto di 2 aule, con relativi servizi igienici e zone riposo, di 1 area comune, di 1 direzione, di 1 sala professori, di 1 mensa, con annesse cucina e dispensa, di un ripostiglio, di servizi igienici e di un locale tecnico.

Il Sindaco Aloisio ha espresso la sua soddisfazione, affermando che: «con il nuovo asilo nido, si è puntato alla sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di tecniche di bioarchitettura e bioclimatica che mirino al massimo risparmio energetico e ad ottenere un edificio ad energia quasi zero. Il progetto sarà portato a termine entro il 30 giugno 2026.

Con la realizzazione del nuovo asilo nido verrà migliorata l’offerta educativa a servizio dei cittadini di San Sostene e dei comuni limitrofi. Infatti, San Sostene avrà, in tal modo, quattro strutture autonome e nello stesso tempo vicine, per l’asilo nido, per l’infanzia, per la primaria e per la secondaria di primo grado. Infine, l’attuale area verde con attrezzature collettive, in parte rimarrà ubicata lato monte del nuovo edificio e in parte verrà estesa nell’adiacente terreno di proprietà comunale, in modo che il parco giochi non subirà modifiche nella consistenza attuale.

Questo è solo l’avvio di due splendidi anni di tantissimi lavori pubblici, che stiamo programmando da diverso tempo, reperendo i fondi economici sufficienti.»