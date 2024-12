Nelle gallerie sotterranee del San Giovanni a Catanzaro una notte esclusiva tra storia, arte e musica

Storia, arte, musica e gusto si uniscono nell’esperienza esclusiva di “Una notte nelle gallerie sotterranee del San Giovanni” a Catanzaro.

Domenica 29 dicembre, torna l’appuntamento iconico promosso dai giovani di Artemide che rappresenterà il gran finale del programma di iniziative che, con il patrocinio gratuito del Comune e della Camera di Commercio di Catanzaro, ha animato per il periodo natalizio le suggestive segrete del castello normanno nel centro storico.

Dalle 18 fino alle 00:30, l’evento offrirà ai partecipanti esplorazioni guidate nelle affascinanti gallerie, mostre d’arte uniche, musica anni ’70, ’80 e ’90, aperitivi speciali.

Creata appositamente per l’iniziativa, la selezione musicale porta il tocco inconfondibile di Epicsamu: artista poliedrico, DJ e producer di talento, vincitore del prestigioso premio FIM Milano – “Best Emerging Italian DJ”.

La sua visione artistica si traduce in un’esperienza coinvolgente tra colori, immagini e sound design che raccontano la città e la modernità. Un artista visivo che porterà la sua passione per l’arte digitale e la cultura urbana direttamente nelle Gallerie del San Giovanni.

Sarà l’occasione, inoltre, per ammirare le opere di due artisti catanzaresi che hanno conquistato anche il panorama nazionale: con “Point of view”, Frelly (Enrico Focarelli Barone), mette in mostra i suoi lavori caratterizzati da colori pastello, linee semplici e mondi surreali, in cui sogno e realtà si fondono tra diverse espressioni artistiche.

Ilario Parentela, in Arte Punch311, invece rende omaggio alla città, e non solo, attraverso l’arte dei graffiti e della street art, trasformando luoghi e monumenti in autentici musei a cielo aperto.

Una proposta innovativa per scoprire e vivere le gallerie sotterranee in notturna, guidando in modo particolare le nuove generazioni alla scoperta del patrimonio culturale della città.