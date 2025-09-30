Neonato di 4 mesi muore in ospedale, da chiarire le cause del malore

Tragedia nella notte nel reparto di Neonatologia dell’ospedale di Cosenza, dove è deceduto un neonato di appena 4 mesi. Il piccolo era stato trasferito d’urgenza dall’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, dopo aver accusato un improvviso malore.

Secondo quanto si è appreso, il bambino era stato soccorso presso il presidio ospedaliero vibonese, ma le condizioni critiche hanno reso necessario il trasporto immediato a Cosenza tramite elisoccorso. Una volta arrivato, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale, dove i medici hanno tentato in ogni modo di stabilizzarlo.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, però, il cuore del piccolo ha smesso di battere. Al momento restano da chiarire le cause del malore che ha portato al decesso.