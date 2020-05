Zero nuovi casi positivi, nessun nuovo ricovero. Ancora buone notizie dal bollettino dell’ospedale Pugliese di Catanzaro che anche nelle ultime 24 ore segna il numero 0 in tutte le caselle di nuovi casi e ricoveri in malattie infettive nonostante i 243 tamponi processati.

Di questi, ben 192 sono stati effettuati a pazienti della provincia di Catanzaro ; 28 a quelli di Crotone e 23 a quelli di Vibo Valentia. Sono attesi ora i dati del bollettino regionale che ieri riportava 4 nuovi casi.