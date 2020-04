Nessun nuovo caso positivo Covid registrato al Pugliese di Catanzaro

E’ il secondo giorno di “nuovi casi 0” Covid all’ospedale Pugliese. E’ la seconda good news consecutiva che arriva dal nosocomio cittadino in altrettanti giorni che assume una rilevanza ancora maggiore se si considera che nelle ultime 24 ore sono stati processati ben 329 tamponi.

Di questi, 237 sono stati effettuati a pazienti provenienti dalla provincia di Catanzaro; 60 dalla provincia di Crotone e 32 da quella di Vibo. Nessun nuovo ricovero in reparto di malattie infettive e in terapia intensiva.

Questo il quadro delle ultime 24 ore secondo quanto comunicato dall’azienda ospedaliera che rende noto anche che in queste ore 100 tamponi sono in corso presso il laboratorio di Mater Domini a pazienti Rsa Fondazione Betania e parte della clinica San Vitaliano trasferiti proprio in fondazione Betania su consenso del commissario Zuccatelli.