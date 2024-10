Nessuna conferma del ritrovamento della 17enne scomparsa in Calabria

Non si hanno ancora notizie della giovanissima Caterina Noemi Luberto, scomparsa da due giorni da Maierato, piccolo centro della provincia di Vibo.

La Prefettura ieri aveva comunicato l’attivazione del Piano provinciale persone scomparsa, a seguito della segnalazione dei familiari della minore.

“No, non abbiamo riscontri sul suo ritrovamento – conferma il sindaco di Maierato Giuseppe Rizzello -. Questa mattina in Comune eravamo con il papà di Noemi, che sta vivendo ore durissime”.

“I carabinieri, però, ci hanno detto che per ora non ci sono notizie sul suo ritrovamento, dunque le voci che si sono sparse sono infondate, come infondata è la circostanza che sarebbe stata intercettata a Roma e portata in un luogo sicuro”.