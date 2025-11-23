Nevica nelle aree montane calabresi: scenari fiabeschi tra Sila, Presila e Aspromonte

Come previsto alla vigilia, la notte tra sabato e domenica ha regalato alla Calabria uno spettacolo naturale di rara bellezza. Le zone più alte della regione sono state interessate da nuove nevicate e precipitazioni che hanno ridisegnato il paesaggio, trasformandolo in uno scenario suggestivo, a tratti magico e fiabesco.

La neve, già caduta nelle 24 ore precedenti, si è nuovamente presentata con intensità soprattutto nelle località della Sila e della Presila, tra le province di Cosenza e Catanzaro, imbiancando boschi, altipiani e piccoli centri abitati.

Situazione analoga anche a Gambarie d’Aspromonte, dove la coltre bianca ha creato atmosfere tipicamente invernali nonostante il periodo primaverile.

Le precipitazioni, accompagnate in alcuni momenti da forti raffiche di vento, non hanno comunque causato particolari disagi alla circolazione, se non qualche rallentamento nelle aree montane.

Molti residenti e turisti hanno approfittato dell’insolita nevicata per immortalare il fenomeno e condividere immagini dei panorami imbiancati.

Gli esperti meteo confermano che l’instabilità proseguirà ancora per qualche ora, mentre da inizio settimana è atteso un miglioramento con un graduale rialzo delle temperature.