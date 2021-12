Nevicate abbondanti in Sila, interventi dei vigili del fuoco

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore sono impegnate dalle ore 00.30 circa sulla SS107 causa abbondante neve.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla rimozione di alberi ed ostacoli di vario genere abbattutosi sulla sede stradale a causa dell’abbondante nevicata (oltre 30 cm).

Disagi per la viabilità, per diverse ore la SS 107 chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto personale Anas per il ripristino delle normali condizioni della sede stradale. Non risultano danni a persone.

Al momento la statale risulta transitabile mentre prosegue l’opera di messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.