News dalla “Classe Primavera” di Badolato: didattica a distanza con famiglie e bambini

Come ben noto ormai a tutti da tempo, la Cooperativa Sociale “La Cicogna” è attivamente impegnata, dallo scorso Settembre/Ottobre 2019, con la realizzazione di un progetto socio-educativo importante a Badolato chiamato “Classe Primavera – Servizi 0-6: Passaporto per il Futuro”.

Questo nostro progetto, di respiro nazionale e realizzato in diverse regioni d’Italia assieme ad altri 11 partner, è stato possibile grazie alle Fondazioni “Mission Bambini” e “Con i Bambini” che hanno deciso – anche grazie a fondi ministeriali legati alle Politiche Sociali – di mettere in campo un’azione importante di contrasto alla povertà educativa minorile e di reale sostegno ai bisogni delle famiglie. Il progetto è fattivamente in fase di realizzazione con un servizio determinante nel e per il nostro comprensorio, grazie anche a collaborazioni virtuose con Enti, Istituzioni, Organizzazioni, Volontari/Professionisti e Associazioni del territorio.

Ormai da settimane, vista l’emergenza sanitaria “CoronaVirus”, la nostra Classe Primavera è stata temporaneamente chiusa. Abbiamo dovuto sospendere le nostre attività in sede e i tanti laboratori in calendario ma, grazie ad un coordinamento costante ed efficace con le nostre famiglie, si sta portando avanti un programma di didattica a distanza. Si tratta di un programma strutturato di attività ed iniziative lucido-educative, nato a sua volta da un coordinamento educativo nazionale e da un lavoro sinergico, svolto in loco, da educatrici/operatrici e responsabili locali del progetto.

È nostra intenzione, però, provare ad esser utili anche al resto delle tante famiglie che stanno vivendo questa assurda storia che ha di fatto sballato la routine di vita quotidiana di ognuno. Sono tante le difficoltà e le problematiche, sono tante le questioni che quotidianamente ci troviamo ad affrontare e risolvere con e per i nostri figli, chiusi in casa per la quarantena e per le severe restrizioni delle autorità nazionali.

Ecco perché abbiamo deciso di avviare una campagna social dal titolo “SPORTELLO ON-LINE / SOS GENITORI”. Si tratta di un’attività laboratoriale, già realizzato in questi due anni in forma pratica e di persona, con l’obiettivo di dare un supporto diverso ed importante alle tante famiglie, a partire dalle nostre e da quelle dei piccoli beneficiari dei vari progetti in corso.

Partito lo scorso 26 Marzo, questo nostro “SPORTELLO ON-LINE / SOS GENITORI” continuerà a medio-lungo termine con la pubblicazione costante – sulla pagina Facebook “La Cicogna Coop. Sociale Soverato” – di video e schede con consigli/suggerimenti utili da parte di esperti del settore e/o di professionisti amici che possono dare un contributo migliorativo all’attuale fase di vita familiare e casalinga.

Si tratterà di materiali che, in parte, andranno altresì ad arricchire e definire una piattaforma-web nazionale, del nostro progetto “Passaporto per il Futuro”, facilmente consultabile da tutti nell’immediato futuro.

Bene, detto ciò, vi suggeriamo anzitutto di dare uno sguardo al vademecum di supporto a genitori e famiglie realizzato da Fondazione Paoletti in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.