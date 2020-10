Nicho Svago di Soverato torna alla ribalta con un nuovo E.p

Nicho Svago torna a farsi di nuovo apprezzare, dalla sua Soverato in provincia di Catanzaro le idee hanno preso di nuovo forma. Da Dicembre 2014 quando fu l’ uscita del primo disco che contava 13 tracce intitolato ‘Tempo di un attimo’ al 2015 anno di transizione e meditazione che lo segue il 2016 e il 2018 con altri tre singoli. l’ E.P Amore e Rabbia è la nuova creatura uscita del 10 di ottobre 2020,con quattro tracce S.O.S Calabria , Per sempre, Last Generation e La Storia Continua.

Lui da sempre cura la musica Hip Hop ma con quest’ ultimo prodotto si denota l’ accomunarsi il genere “Trap” presente l’etichetta Catanzarese NofilterMusic e i 4 BitMaker/Produttori Dexter, Saint Moris AtomoG e Thunder, dove conclude il featuring Fango. Per i meno esperti il genere “Trap” è da considerarsi un sottogenere dell’hip hop,I testi, poi, si legano a tematiche come droga, soldi, fama, successo, sesso, spesso con ironia provocatoria sebbene sia un tipo di musica complesso da descrivere nei dettagli, nasce sempre in America e inizia a farsi sentire in Italia nel 2000.

Al momento in Italia ben gettonati sempre primi nelle Playlist di Spotify che intasano le radio c’è lo Dark Sfera Ebbasta e Ghali ma anche la Dark Polo Gang. Ognuno di loro ha uno stile del tutto personale, perché proprio come gli altri generi anche la trap si sta evolvendo e uscendo dagli schemi. Cosi Nicho Svago in questi giorni sulla piattaforma Spotify sta ricevendo notevoli consensi in questi pezzi rivisita sempre luoghi comuni, la propria terra la Calabria che sembra non riuscire mai a togliersi quell’etichetta marcia dove si riporta sempre il nefasto e non quello sui cui si potrebbe eccedere facendola vivere per chi ci dimora una suite di tutto rispetto e per chi ci soggiorna una scusa in più per ritornarci.

Figlio di una Magna Grecia che abbaglia chiunque con la propria cultura, l’ Artista Soveratese continua l’ ennesima protesta di un sistema costantemente in apnea, a vantaggio di pochi a discapito di tanti, l’ hip hop mi da possibilità di rivendicare tutto questo come la maggior parte di noi dovrebbe fare conclude Nicho .

