Nicola Ramogida riconfermato segretario del circolo di Sant’Andrea Jonio del Pd

Il congresso straordinario del Pd di Sant’Andrea si è chiuso con l’elezione per acclamazione di Nicola Ramogida a segretario del circolo Pd “Arch. Francesco Armogida” e del nuovo coordinamento. Momento elettivo preceduto da un importante e fruttuoso dibattito, utile a ridare vita ed entusiasmo tra gli iscritti. Il riconfermato segretario, visibilmente soddisfatto e conscio delle responsabilità che è andato ad assumersi, a fine serata ha dichiarato: “Ringrazio gli amici e i compagni per la stima che mi hanno dato chiedendomi di ricandidarmi alla guida del circolo. Con questo congresso abbiamo potuto finalmente riorganizzare il partito, terminando la fase transitoria. Il lavoro da fare è notevole, pertanto, c’è bisogno di un lavoro collettivo. Abbiamo cercato di puntare su un gruppo dirigente formato da persone disposte a collaborare, continuando il processo di rinnovamento con un giusto amalgama tra giovani ed esperienze consolidate in modo che si instauri una piena e proficua collaborazione paritaria, senza mai prevaricazione”.

Un nuovo innesto nel direttivo che porterà a questo circolo e non solo una ventata di aria fresca, visibilmente soddisfatto della fiducia il nuovo Vice Segretario Daniele Samà ha dichiarato: “Sono orgoglioso di far parte di questa grande famiglia e onorato di portare avanti il nome del nostro comune con idee che possano partire dai territori, il mio principale obbiettivo sarà quello di portare interesse tra i giovani ormai lontani dall’argomento Politica. Continuo promettendo che nel 2023 anche Sant’Andrea riavrà, grazie alla collaborazione di tutti, La Festa dell’Unità. “Lavoro, politiche giovanili, servizi sociali, ambiente, bilancio comunale e assetto del territorio – chiude – sono alcune delle priorità per il paese sulle quali l’azione del PD dovrà essere ulteriormente rimarcata”.

Giovanni Jannoni ha messo in evidenza come il Circolo di Sant’Andrea, anche in un momento difficile per il PD, si è distinto nelle varie tornate elettorali ottenendo risultati eccellenti. Risultati che La direzione provinciale deve riconoscere al nostro Circolo.

Componenti Direttivo: Daniele Samà (Vice Segretario), Giovanni Jannoni, Graziella Frustaci e Pietro Frustagli.