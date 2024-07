Nicole Anania, da Catanzaro agli Europei di Streetlifting

Si sono da poco concluse le qualifiche per EUROS 24. Competizione Europea alla quale si qualificano solamente le prime 8 del ranking globale.

Nicole si piazza all’ottavo posto in Europa con un totale di 215kg , rientrando per la finale che si svolgerà a Novembre in Germania.

La competizione Nazionale che le ha permesso la qualifica è stata La Strength War svoltasi a Legnano lo scorso giugno.

I 4 esercizi per le gare di Streetlifting sono: Muscleup – Pullup – Dip – Squat

Nicole Anania ottiene un punteggio di 215kg con questi risultati:

Muscleup: 7,5kg

Pullup: 30kg

Dip: 42,5kg

Squat: 135kg

Allenata da Andrea Mantello, un veterano ormai di queste discipline, anche lui Calabrese.

Nicole gareggia a livello agonistico da meno di 2 anni e il suo futuro lascia già ben sperare.