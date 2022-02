Niente guerra e niente canne: beviamoci sopra

Propongo Biden al Nobel per la pace: non è da tutti, perdere una guerra ogni sei mesi; d’estate, a Kabul; d’inverno, a Kiev. La CIA, ente noto per il culto delle verità (tipo il mascalzone Powell quando mostrò le prove per massacrare l’Iraq), aveva dato per certo il conflitto giorno 16, ieri. Guerra niente, il 17; e nemmeno ingresso dell’Ucraina nella NATO.

Da notare che, sui giornali e tv “liberi” le notizie dalla Russia sono improvvisamente, per vergogna, sparite. Ahahahahah!

Del resto, se Kiev vuole entrare nell’UE, basta eliminare la clausola assurda chi ci sta nell’UE deve stare anche nella NATO. Anzi, eliminare la NATO.

Per festeggiare la pace alla faccia di Biden, chiamiamo in causa i poeti classici: νῦν χρῆ μεθύσθην, tracanna Alceo; e traduce, meno arrabbiato, Orazio, nunc est bibendum. Anche alla faccia dell’UE, che voleva vietare il vino; e minaccia l’olio. Però gli insetti si possono mangiare. Ragazzi, ma in che mani siamo?

Niente canne, dice la Corte Costituzionale. Evviva i consoli e il senato, che già le vietarono nel 186 aC.

Mi prudono i polpastrelli per votare i referendum sulla giustizia. Non mi attardo sui particolari, ma ritengo molto importante porre un freno alla dicastocrazia, ovvero potere dei giudici fuori dai loro limiti.

Iniziò trent’anni fa, e fummo tutti contenuti; poi i giudici impazzirono, e uno voleva “rivoltare l’Italia come un calzino”; e si sono perse le tracce, dopo mille giravolte, di Antonio Di Pietro.

Si era sparsa la voce che al festival di Berlino partecipava un film con argomento originalissimo: donna povera calabrese e ndrangheta. Amici, che fantasia! Ahahahaah. Grazie a Dio, non se lo è filato nessuno, e forse prima o poi si girerà in Calabria un film senza piagnistei, normale, privo di intellettualismi della domenica; magari pure con un delitto, se ci tenete, però normale anche quello: soldi, corna, truffe, spionaggio… come in ogni angolo del mondo.

E chiudiamo con l’immancabile istituto VM di Castrolibero. E veniamo a un fatto palesemente creato da ossessionante notizia. Sette anni fa circa, un professore, AVREBBE, e ripeto AVREBBE molestato un’allieva, che, dopo sette anni e ormai altrove, denunzia la cosa: direte voi, meglio tardi che mai. Mah!

Se la cosa risponde al vero, ci sono ispettori per la deontologia professionale, e magistratura per il reato. Aspettiamo?

Macché. I ragazzi, usando solo il modo indicativo e mai il condizionale (e spero non sia una carenza sintattica!), hanno già condannato non solo il professore in parola, ma anche la preside e invocato il calo a valle di non so quali politicanti.

I ragazzi? Beh, la VM conta 1.400 allievi: come mai la RAI ci mostra solo e sempre quattro gatti, e dà la parola sempre a due di questi quattro? Immagini in campo lungo, mai? Conta 150 professori, il VM, ma a parlare sono in due. Ebbene, nessun giornalista va in cerca degli altri 148, per sapere che ne pensano? E per sapere che fanno, i 150, mentre i ragazzi, o almeno ALCUNI ragazzi, occupano? Fanno lezione, i 148? O come trascorrono la giornata, i 150? I genitori, dicono, raccolgono firme. Ebbene, possiamo sapere quanti hanno firmato? Ecco come si farebbe un’inchiesta seria.

E se il prof e la preside risulteranno NON colpevoli? E se i ragazzi – o quelli in campo cortissimo – perdono l’anno perché non arrivano a duecento giorni di lezione? E se qualche ispettore trova scorretto, anzi vietato, che si sia tenuto un Collegio dei docenti in orario mattutino di lezione? E che al Collegio abbiamo partecipato gli studenti, che non ne hanno titolo? Ci sono i loro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, ma questo non è convocato dalla preside, ma dal presidente, che è un genitore; e si tiene di pomeriggio.

Insomma, io, da ex professore, sto sentendo e vedendo un mare di ciarle… autogestite da tutti, RAI inclusa, anzi in testa. E sarebbe più saggio smetterla con tre o quattro servizi al giorno sul VM; che poi, sono quasi sempre gli stessi. Se no, sapete che succede? Che non sarà più il fatto a suscitare la notizia, ma la notizia a creare il fatto. A Castrolibero sta succedendo così.

Ulderico Nisticò