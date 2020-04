“Niente tamponi a famigliari pazienti Rsa Chiaravalle, è un fatto molto grave. L’Asp si attivi subito”

“La stragrande maggioranza dei parenti dei pazienti della Rsa di Chiaravalle non sono stati sottoposti a tampone: è un fatto molto grave, in questo modo si mette a repentaglio la salute di intere comunità”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, avviando i lavori dell’assemblea al Palazzo della Provincia. La sessione è trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Catanzaro.

“Tanto per darvi l’idea, in uno dei pochi casi in cui è stato effettuato il test, 4 familiari su 5 sono risultati positivi. I cittadini di Chiaravalle, Squillace, Vallefiorita, Stalettì, Soverato, Cardinale, San Vito e Serra San Bruno sono col fiato sospeso in attesa di notizie. I sindaci stanno facendo un gran lavoro, ma non basta: l’Asp deve procedere con i tamponi per tutti i familiari, altrimenti i danni saranno incalcolabili e le responsabilità enormi”.