L’Ospedale di Soverato, presidio fondamentale ed indispensabile per i cittadini dell’intero basso jonio e per gran parte delle aree interne dopo la chiusura dell’Ospedale di Chiaravalle ed il forte ridimensionamento di quello di Serra San Bruno, stando alle voci che circolano insistentemente tra gli stessi operatori sanitari si sta inesorabilmente dirigendo verso un drastico ridimensionamento ed una perdita di autonomia.

Una realtà quella del basso jonio contrassegnata da una scarsità dei collegamenti e da una forte presenza turistica estiva che mette in grande sofferenza il nosocomio.

Questo emergerebbe chiaramente dal nuovo atto aziendale predisposto dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, dottoressa Maria Mariani.

Infatti, si profila una perdita complessiva di autonomia gestionale ed organizzativa perché molte delle SSD – Strutture Semplici Dipartimentali, che oggi dipendono direttamente da un Dipartimento, verranno declassate a Strutture Semplici, che non possiedono autonomia di budget propria e dipendono dal primario della Struttura Complessa.

In sostanza sono un’articolazione interna a una Struttura Complessa (SC) dedicata a una funzione molto specifica.

La nuova organizzazione aziendale declasserebbe a Strutture semplici la Radiologia, l’Anestesia, la Ginecologia, la Pediatria e la Cardiologia.

Considerazione a parte merita la terapia sub-intensiva che l’atto aziendale vigente colloca all’interno della Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) di Anestesia e Rianimazione e che verrebbe accorpata a medicina.

Il servizio, come sappiamo, accoglie pazienti con condizioni acute o instabili che richiedono monitoraggio continuo e cure mirate, ma che non necessitano ancora del supporto vitale tipico della rianimazione e pazienti provenienti dal Pronto Soccorso o da altri reparti che mostrano un peggioramento clinico che richiede un controllo più assiduo rispetto alla degenza standard.

La terapia sub intensiva, inoltre, ha un ruolo centrale nella gestione post-operatoria quando compaiono complicanze o quando il paziente è ad alto rischio di svilupparne.

Rammentiamo che per la terapia sub intensiva sono in corso i lavori di ammodernamento.

Infatti, come si legge negli atti dell’Asp di Catanzaro “l’intervento prevede la realizzazione di una nuova Unità Operativa (U.O.) di Terapia Sub-Intensiva al 3° piano del P.O. di Soverato, in locali attualmente non utilizzati (ex-ambulatori da ristrutturare).

Adiacente ad essa verrà realizzata una U.O. di Sub-Sterilizzazione dedicata, per le funzioni di sterilizzazione e supporto al reparto. L’area totale interessata è di circa 415 m² (circa 315 m² destinati alla Sub-Intensiva e 100 m² alla Sub-Sterilizzazione), con separazione fisica e funzionale tra le due unità operative.

La Terapia Sub-Intensiva sarà attrezzata per accogliere 3 pazienti in regime semi-intensivo (allettati), con la predisposizione di misure per isolare un paziente dagli altri due in caso di necessità clinica.”

Lo diciamo con chiarezza, se questo assetto organizzativo proposto dal nuovo atto aziendale dovesse essere approvato la conclusione sarebbe quella della chiusura di un presidio di salute importante, così come avvenuto per tante altre strutture ospedaliere in questa regione, che sono il segno tangibile della negazione del diritto a curarsi.

Dobbiamo iniziare da subito a mobilitarci, ci rivolgiamo a tutti i sindaci di questo territorio, ma soprattutto lo chiediamo alla popolazione per impedire che ciò accada.

Potere al Popolo Catanzaro