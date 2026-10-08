​No alla speculazione energetica! La Calabria non è la batteria d’Italia!

Siamo oggi in questo luogo di lotta, a sostegno dei territori e dei popoli a cui legittimamente appartiene, perché dietro la rassicurante retorica della transizione ecologica scorgiamo il riproporsi di un paradigma coloniale che la Calabria conosce fin troppo bene: l’estrazione di valore da una terra trattata come un bacino di risorse da saccheggiare per alimentare interessi distanti, lasciando sul posto soltanto macerie paesaggistiche e servitù industriali.

​Dietro i progetti della costruzione dei grandi impianti eolici, c’è il consueto modello speculativo che privatizza gli utili e socializza le perdite, laddove esse si quantificano in danni per i territori, le economie locali e l’ambienta dal quale esse traggono sostentamento.

E’ così che si scaricano sulla collettività l’onere di futuri fallimenti o mancate bonifiche successive all’industrializzazione di aree naturalistiche.

​C’è poi un aspetto che tocca l’anima stessa del nostro territorio: l’esproprio delle terre. Esse sono il luogo di vita della gente che da generazioni ne custodiscono l’equilibrio. Imporre un gigantismo tecnologico di questo tipo significa smantellare un’economia locale delicatissima e tradizioni secolari che non hanno prezzo.

Centinaia di famiglie vedrebbero stravolta la propria esistenza per opere che non genereranno occupazione reale in loco, ma solo una brutale mutazione dell’ambiente.

​Ci preoccupa, in questo quadro, la mancata presa di posizione della Regione Calabria la quale sceglie di non opporsi al via libera per la costruzione dell’impianto eolico di San Vito e spalanca le porte del territorio ai gruppi stranieri che su di esso e su chi li vive, speculeranno.

​Il paesaggio, lo ricordiamo con forza, è un bene protetto dall’Articolo 9 della nostra Costituzione e non può essere degradato a merce. L’industrializzazione forzata delle nostre montagne o dei nostri litorali, non nasce da una pianificazione pubblica virtuosa, ma dalla fame di incentivi finanziari.

Per noi, la vera transizione non passa per piloni alti centinaia di metri che mutilano la bellezza; passa per la sovranità energetica popolare, per la creazione di comunità energetiche pubbliche e per un’energia che resti fuori dalle logiche di mercato, destinata finalmente a riscattare le aree più fragili del Paese.

​In definitiva ci troviamo di fronte ad un atto di arroganza neocoloniale (ricordiamo che è la statunitense JP MORGAN che intende costruire l’impianto eolico di San Vito) che scambia il Sud Italia e la Calabria, per una terra di conquista.

Difendere i nostri territori e l’economia che su di esso si basa non è un capriccio estetico, è un dovere civile: significa ribadire che la Calabria non è in vendita e che il suo futuro appartiene a chi la vive, non a chi vuole saccheggiarla!