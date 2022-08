Noemi Casella è Miss Eleganza Calabria 2022

Noemi Casella è Miss Eleganza Calabria, ha 20 anni, viene da Basilea ma è originaria di Sibari, e accede di diritto alle prefinali nazionali dell’ottantatreesima edizione di “Miss Italia” in programma a settembre.

La sua eleganza e le sue qualità hanno convinto i giurati: Sonia Polimeni (Giornalista), Eleonora Albanese (Miss Eleganza Calabria 2003), Teresa Greco (Assessore Rizziconi), Martina Salvatore, Evelin Inzillo, Chiara Cipri, Alessandro Giovinazzo (Sindaco Rizziconi), Saverio Albanese (Giornalista), Maria Misericordia (Miss Calabria 2007), Walter Cordopatri (Attore).

Noemi Casella si aggiudica così la seconda Selezione Regionale del concorso.

“Sono emozionatissima e orgogliosa di poter rappresentare la Calabria alle prefinali. Spero naturalmente di arrivare il più lontano possibile.”

Miss Eleganza Calabria 2022 ammette: “Più volte mi hanno proposto di partecipare per Miss Svizzera (abitando a Basilea) ma io ho sempre rifiutato perché sono Italiana (originaria di Sibari) ma soprattutto mi sento calabrese.”

La giovane seconda prefinalista nazionale inizierà a settembre gli studi per poter diventare un insegnante. “Al momento do ripetizioni ad alcune ragazze e ho scoperto che mi piace veramente tanto poter dare una mano.”

Numerosi sono i suoi hobby: “Amo viaggiare. Il viaggio più bello è stato in Grecia, ma sceglierei tutta la vita l’Italia per i posti e il buon cibo che è il migliore al mondo. Mi piacerebbe visitare le Maldive perché amo il mare. Mi piace anche il calcio, infatti tifo Juventus.”

L’eleganza, che non nasce solo da ciò che porti, ma anche da ciò che pensi, per Noemi Casella è “essere sempre se stessi senza mai strafare. Perché solo in tale momento si manifesta un’eleganza naturale e invidiabile.”

L’evento è stato condotto da Andrea De Iacovo e Linda Suriano, che è anche il Direttore Artistico, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, e impreziosito dalle giovanissime Bernardette Rizzo (cantante) e Alice Romano (attrice), dal grande talento dell’illusionista e mago Giandomenico Morello e dalla sublime voce dell’artista internazionale Ylenia Iorio.

Madrine, oltre a Miss Calabria 2021 Francesca Carolei, Miss Rocchetta Bellezza 2021 Chiara Cipri, Miss Sport Calabria 2021 Martina Salvatore e Miss Miluna Calabria 2021 Evelin Inzillo; presente anche Miss Sorriso Calabria 2022 Martina Guida prima Prefinalista nazionale.

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Rizziconi per averci confermato per il secondo anno consecutivo, una città che abbiamo nel cuore.. ma un ringraziamento ancora più sentito va all’Assessore Teresa Greco, una grande guerriera. La carovana di Miss Italia è entrata nel vivo di un percorso itinerante che presenta ancora numerose tappe e fasce da assegnare. Seguiteci perché sono ancora tante le emozioni da trasmettere”, commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency.

Intervenuti anche l’Assessore Teresa Greco e il Sindaco di Rizziconi Alessandro Giovinazzo: “Per noi è un immenso piacere poter accogliere nuovamente Miss Italia Calabria ad un anno esatto dall’ultima edizione. Nel 2021 era stata programmata una tappa provinciale mentre quest’anno il fatto che si elegga una Miss che poi andrà alle prefinali nazionali rappresenta per noi un orgoglio. È sempre emozionante vedere la piazza della nostra cittadina così gremita. Come ogni anno ringraziamo la splendida organizzazione di Miss Italia Calabria. La Miss Eleganza 2022 deve essere genuina, spigliata e coraggiosa, ma soprattutto che rispecchi le vere qualità di una calabrese doc.”