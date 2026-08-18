Noi che… 2026 a Soverato, il trionfo degli anni ’80: Gaggia e Cicciolina conquistano il pubblico nel segno di un decennio iconico

Musica, performance e icone di un’epoca al Mama’s Beach Club. Luciano Gaggia alla consolle e Ilona Staller protagonista fino a notte inoltrata. Il pubblico resta in pista fino all’ultimo brano.

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Non è mai una semplice serata a tema, né una rievocazione affidata soltanto alla memoria musicale: il NOI CHE… 2026 ha confermato, ancora una volta, la capacità di trasformare il richiamo agli anni Ottanta in un’esperienza viva, contemporanea e coinvolgente, capace di intrecciare musica, spettacolo, costume e quella straordinaria energia che da sempre accompagna questa manifestazione.

​Ieri, lunedì 17 agosto, al Mama’s Beach Club di Soverato, il pubblico ha accompagnato l’evento fino alla conclusione, mantenendo la pista animata sino agli ultimi brani. Un’immagine che più di qualsiasi numero racconta il successo della serata: generazioni diverse riunite dalla stessa musica, dalle stesse canzoni e dalla voglia di vivere fino in fondo una notte che ha restituito agli anni Ottanta tutta la loro forza e il loro fascino.

​Al centro della scena, Luciano Gaggia ha costruito una lunga sequenza musicale caratterizzata da ritmo, varietà e una straordinaria capacità di interazione con la platea. La sua selezione ha attraversato la dance, i grandi successi internazionali, la musica italiana e le atmosfere più sentimentali, componendo una vera e propria narrazione sonora di un decennio che continua, ancora oggi, a parlare a un pubblico trasversale.

​Non una semplice successione di hit, dunque, ma una scaletta capace di accompagnare la pista attraverso linguaggi musicali differenti, alternando energia, emozione e memoria.

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A dimostrarlo, anche alcuni dei momenti più partecipati della notte, quando l’intera platea ha intonato a voce piena brani come Maledetta Primavera, accanto ai grandi successi dance e internazionali che hanno segnato quella stagione. È stato uno di quei momenti nei quali la distanza tra palco e pubblico è semplicemente scomparsa.

CICCIOLINA, UNA PRESENZA CHE HA DATO VOLTO AL TEMA DELL’EDIZIONE

​La sorpresa annunciata nei giorni scorsi ha trovato piena realizzazione con l’arrivo di Ilona Staller, Cicciolina, super ospite di questa edizione.

​In un lungo e principesco abito rosso, l’icona degli anni Ottanta ha trascorso l’intera notte in consolle, diventando una presenza costante e immediatamente riconoscibile della serata. Ha incontrato il pubblico, concesso fotografie e selfie e dialogato con le persone che si avvicinavano, mantenendo un rapporto diretto e spontaneo con la platea.

​La sua partecipazione si è rivelata perfettamente coerente con il filo conduttore scelto per questa edizione. Il NOI CHE… 2026 ha infatti scelto di guardare agli anni Ottanta attraverso la politica, ma anche attraverso i mutamenti del costume e della società, la televisione, la libertà individuale, la progressiva erosione di alcuni tabù e la trasformazione della comunicazione pubblica.

​Cicciolina rappresenta, in questo senso, una delle figure più emblematiche di quel passaggio. Il suo percorso, culminato con l’elezione alla Camera dei deputati nel 1987 nelle liste del Partito Radicale, appartiene a una stagione nella quale i confini tra politica, spettacolo e comunicazione vennero messi radicalmente in discussione.

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La sua presenza al NOI CHE… ha quindi dato corpo al tema dell’edizione, portando sulla scena una figura che più di altre appartiene all’immaginario di quella stagione e alle sue profonde trasformazioni culturali. Una scelta forte, originale e perfettamente nello spirito di una manifestazione che non ha mai avuto paura di sorprendere.

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LA MUSICA LIVE E LA VOCE DI JANUARIA

​Ad arricchire la componente musicale sono stati Freddy, Andrea Tassoni e la voce di Januaria, impegnata nell’interpretazione live di alcuni dei brani più rappresentativi della serata.

​Un ruolo particolare lo hanno avuto Freddy e Andrea Tassoni, due presenze storiche del NOI CHE…, protagonisti di quel lungo percorso che, edizione dopo edizione, ha contribuito a costruire il suono e l’identità della manifestazione. Freddy, dj storico dell’evento, ha accompagnato la notte con il suo set, mentre Andrea Tassoni, storico vocalist, ha seguito e sostenuto con la sua voce il viaggio musicale del NOI CHE…, mantenendo vivo quel dialogo continuo con la pista che è parte integrante della sua cifra.

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Non si tratta soltanto di una presenza sul palco: sono figure che appartengono alla storia del NOI CHE… e che, anche quest’anno, hanno contribuito a dare continuità a un rito musicale riconoscibile, capace di rinnovarsi senza perdere le proprie radici. Una continuità che il pubblico riconosce e ritrova ogni estate.

​A loro si è aggiunta la voce di Januaria, che ha portato sul palco la dimensione live, creando un’alternanza tra dj set e momenti performativi e arricchendo ulteriormente una serata costruita per non interrompere mai il filo con il pubblico.

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Il risultato è stato un percorso musicale senza soluzione di continuità, nel quale la pista ha attraversato i diversi volti del decennio: dalla dance ai grandi successi italiani e internazionali, fino alle ballad e ai brani più sentimentali. Un viaggio nel quale il pubblico non è mai stato semplice spettatore, ma parte integrante della serata, cantando, ballando e accompagnando ogni passaggio fino all’ultimo brano.

​IL MARE COME SCENA NATURALE DELL’EVENTO

​La collocazione al Mama’s Beach Club ha aggiunto alla serata una componente particolarmente suggestiva.

​Il mare, la dimensione balneare e la struttura della location hanno contribuito a definire un contesto nel quale l’evento ha potuto esprimere pienamente la propria vocazione estiva, mantenendo insieme intrattenimento, musica, spettacolo e socialità.

​Una cornice che ha contribuito a rendere ancora più speciale una notte nella quale la Calabria è stata parte integrante dell’esperienza. Un elemento che è stato apprezzato anche dai protagonisti della serata: sia Luciano Gaggia sia Ilona Staller hanno manifestato il proprio apprezzamento per l’accoglienza ricevuta, sottolineando il rapporto instaurato con il territorio, il mare, l’ospitalità e la tradizione gastronomica.

IL NOI CHE… È GIÀ APPUNTAMENTO ALL’ANNO PROSSIMO

​A completare l’identità dell’evento, anche i gadget ufficiali del NOI CHE…, ormai parte riconoscibile di una manifestazione che negli anni ha costruito attorno a sé un immaginario preciso e una comunità di pubblico sempre più ampia.

​Ma il dato più significativo resta quello che arriva dalla pista: il pubblico ha accompagnato la serata fino all’ultimo brano, trasformando la musica in un’esperienza condivisa e dimostrando ancora una volta quanto il NOI CHE… sia riuscito a superare i confini della semplice festa a tema.

​È un evento che, anno dopo anno, alimenta un rituale collettivo: si attende l’annuncio della nuova edizione, si scoprono gli ospiti, si aspetta di conoscere il tema, si prepara l’outfit, si acquistano i biglietti e, infine, si torna a vivere quella notte.

Ed è forse questo il risultato più importante di una manifestazione che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità: il NOI CHE… è diventato un appuntamento irrinunciabile di ogni estate.

​La notte del 17 agosto si è conclusa tra le ultime note e una pista ancora piena. Ma il NOI CHE… ha una caratteristica particolare: quando finisce, non lascia soltanto il ricordo di una serata.

LASCIA L’ATTESA PER QUELLA DELL’ANNO DOPO.

​Ed è così che, mentre questa edizione entra nell’album dei ricordi, il pubblico sa già che prima o poi arriverà quel momento: il nuovo annuncio, la nuova data, la nuova sorpresa.

​E allora ricomincerà tutto.

​Perché il NOI CHE… non si limita a tornare ogni estate: ogni estate riesce a farsi aspettare un po’ di più.