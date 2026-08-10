Noi Che… porta a Soverato una leggenda della consolle: Luciano Gaggia è il primo superospite dell’edizione 2026

Dopo aver svelato la data e la suggestiva location del Mama’s Beach Club, NOI CHE… Amiamo gli Anni ’80, la festa a tema anni ’80 più longeva d’Italia, annuncia il primo grande protagonista dell’edizione 2026.

A far ballare il pubblico nella notte di lunedì 17 agosto sarà Luciano Gaggia, uno dei nomi più autorevoli del panorama italiano del clubbing, autentico punto di riferimento per chi la musica degli anni Ottanta l’ha vissuta, raccontata e fatta ballare dietro una consolle.

Originario di Malo, in provincia di Vicenza, Gaggia ha iniziato il suo percorso nel mondo della notte alla fine degli anni Settanta. Le prime esperienze arrivano tra radio locali e discoteche storiche del Veneto, fino all’approdo, nei primi anni Ottanta, nella mitica Discoteca Nordest, uno dei locali che hanno scritto pagine importanti della nightlife italiana. Da allora la sua carriera non si è più fermata.

Oltre quarantacinque anni di musica, migliaia di serate e una passione rimasta immutata nel tempo hanno trasformato Luciano Gaggia in un vero showman della consolle. Non ama definirsi semplicemente un deejay: preferisce il termine “musicante”, perché ogni sua esibizione è costruita come uno spettacolo in cui musica, intrattenimento, ironia e coinvolgimento del pubblico si fondono in un’unica esperienza.

La sua collezione personale racconta meglio di qualsiasi curriculum la dedizione di una vita: oltre 25.000 vinili e più di 7.000 CD originali, un patrimonio musicale costruito in decenni di ricerca che gli permette di attraversare generi ed epoche con naturalezza e competenza.

Nel corso della sua carriera ha portato la propria musica ben oltre i confini italiani, esibendosi in Germania, Austria, Svizzera, Azerbaigian e calcando palcoscenici internazionali come Ibiza, Miami, il Novikov di Londra e numerose altre prestigiose location. Parallelamente ha firmato la direzione artistica di alcuni dei locali più conosciuti del Nord Italia, diventando un volto familiare anche in televisione come opinionista.

Ma Gaggia è anche un innovatore. È stato tra i primi a unire il mondo della ristorazione a quello delle discoteche, dando vita a progetti originali come “Mixer Chef”, dove la cucina incontra la musica in un format che porta la sua firma.

Il suo motto racconta perfettamente il suo modo di intendere la consolle: “Divertito io, divertiti tutti.”!

Ed è proprio questo lo spirito che accompagnerà NOI CHE… 2026, un’edizione che promette di trasformare il Mama’s Beach Club in una gigantesca macchina del tempo tra grandi successi, scenografie spettacolari, effetti speciali e tutta la magia degli anni Ottanta e Novanta.

L’annuncio di Luciano Gaggia è soltanto il primo tassello di un mosaico che, nei prossimi giorni, prenderà forma un pezzo alla volta. Dopo la data, la location e il primo grande ospite, NOI CHE… è pronta a svelare la lineup con i suoi protagonisti, altri superospiti e alcune presenze destinate a riportare il pubblico nel cuore degli anni Ottanta e Novanta.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma ClubReservation, partner del ticketing dell’evento, e possono essere acquistati direttamente al seguente link: https://noiche.clubreservation.events/mode?event=2172. L’organizzazione consiglia l’acquisto anticipato per evitare code e garantirsi l’accesso alla serata.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.