“Noi Che…”, ritorna a Soverato la festa più cool dell’estate calabrese

Passano gli anni, cambiano le stagioni e si rinnovano le tradizioni. E il 2022 sarà l’estate della quattordicesima edizione del “Noi Che… a Catanzaro”. In Calabria il mare è bellissimo, le spiagge affollate e colorate dagli ombrelloni. Nell’aria si respira la solita atmosfera spensierata e allegra.

C’è voglia di divertimento, di stare con gli amici e far tardi la sera, c’è voglia di rivivere gli anni più belli del secolo scorso, quando la discomusic riusciva a trasmettere sensazioni uniche che ti rimanevano dentro. Per chi ha vissuto i mitici anni ottanta, tutto è diverso, tutto viene vissuto con la consapevolezza di essere stati fortunati, perché quel decennio è stato uno spartiacque tra il boom economico degli anni sessanta e la “web generation” degli anni duemila.

Così anche quest’anno, ritorna l’evento più atteso della costa jonica, ritorna il “Noi che…” la festa a tema “anni 80” che da quattordici edizioni anima la movida calabrese nel giorno successivo al ferragosto.

Il prossimo 16 agosto al Noa Club di Soverato si celebrerà, ancora una volta, la festa più cool dell’estate calabrese. A far rivivere l’atmosfera degli anni ottanta ci saranno gli Adika Pongo, storica band romana nata nel 1993 per volontà di un giovanissimo Niccolò Fabi. Insieme agli special guests ci saranno i Djs: Freddy, Mirko Mustari e Luke Ferrisi accompagnati dai vocalist Antonella Papaleo, Walter Russo e Andrea Tassoni. La macchina organizzativa è già in moto per regalare ai tanti che vorranno ritornare indietro nel tempo una serata speciale. Il 16 agosto vi aspettiamo tutti al “Noa Club” e sarà di nuovo bellissimo, di nuovo “Noi che…”