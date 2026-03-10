“Noi Moderati” svela la propria Stella: Azzurra Rita Ranieri annuncia la sua candidatura alle Provinciali  di Catanzaro

La provincia di Catanzaro si prepara a vivere un intenso periodo di fermento politico in vista delle elezioni provinciali che si terranno il prossimo 29 marzo 2026.

In questo contesto dinamico, la lista “Noi Moderati” emerge come un protagonista chiave grazie a una piattaforma politica volta a rispondere alle esigenze contemporanee e a tracciare un percorso di sviluppo per il futuro della provincia.

Alla guida di questa iniziativa c’è Azzurra Rita Ranieri, una figura di rilievo sia nell’imprenditoria che nella politica locale.

Azzurra Rita Ranieri, figlia dell’affermato imprenditore Antonio Ranieri, ha radicato la sua esperienza nel settore industriale presso i Cantieri Ranieri di Soverato. Con oltre ventidue anni di operatività all’interno dell’azienda di famiglia, Ranieri ha svolto un ruolo fondamentale nell’ampliamento internazionale del marchio, oggi riconosciuto in vari mercati globali.

Dotata di una solida formazione accademica, con titoli in Scienze Politiche, Business Management e Relazioni Internazionali, Ranieri è anche una protagonista attiva nel panorama politico locale, dove ricopre la carica di Consigliere Comunale a Soverato.

La candidatura di Azzurra Rita Ranieri per “Noi Moderati” non solo arricchisce la lista, ma rappresenta una significativa infusione di energia e competenza, pronta a essere al servizio della comunità.

“La nostra proposta per Catanzaro si fonda su solide basi di innovazione e praticità. Sono onorata di poter contribuire con la mia esperienza a un progetto che vede le sfide attuali come opportunità strategiche per il miglioramento e lo sviluppo della nostra provincia,” dichiara Ranieri.

Il Movimento “Noi Moderati”, con la leadership di Galati e Vento, si distingue per una visione politica proiettata verso il futuro, ma profondamente radicata nei bisogni locali. La provincia di Catanzaro, attualmente in una fase di transizione politica, affronta sfide infrastrutturali ed economiche che richiedono soluzioni concrete e lungimiranti. La lista intende presentarsi come la scelta logica e proattiva per cittadini che desiderano un governo locale responsabile e orientato ai risultati.

“La sua vasta esperienza imprenditoriale, unita alla sua intensa passione per la politica, fornisce a ‘Noi Moderati’ una prospettiva unica che promette di trasformare le ambizioni della provincia in realtà tangibili.”

Con una squadra di candidati determinati e pronti a implementare cambiamenti significativi, “Noi Moderati” si impegna a offrire soluzioni innovative che supportino non solo la crescita economica ma anche il benessere sociale e infrastrutturale dei cittadini di Catanzaro.