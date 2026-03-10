Noi Moderati: “Tributi alleggeriti in molti Comuni, ma Chiaravalle resta ferma”

Noi Moderati Chiaravalle Centrale, esprime forte rammarico per la mancata adozione da parte dell’amministrazione comunale della definizione agevolata dei tributi locali, una misura che diversi Comuni calabresi hanno invece deciso di applicare per sostenere cittadini, famiglie e attività economiche.

La normativa consente ai Comuni di introdurre strumenti di regolarizzazione dei tributi con riduzione di sanzioni e interessi, favorendo così sia i contribuenti sia il recupero delle entrate da parte degli enti locali.

Molti Comuni hanno scelto di cogliere questa opportunità. Tra questi Gioia Tauro, che ha approvato il regolamento con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 16 febbraio 2026, Rende, che ha portato l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale il 27 febbraio 2026, oltre a realtà come Vibo Valentia, San Nicola Arcella e Cariati, che hanno adottato provvedimenti analoghi.

Di fronte a questi esempi concreti, appare incomprensibile la scelta dell’amministrazione di Chiaravalle Centrale di non attivare la definizione agevolata, negando di fatto ai cittadini una possibilità di regolarizzazione più sostenibile.

In un periodo storico segnato da difficoltà economiche per molte famiglie e per numerose attività commerciali, sarebbe stato opportuno offrire uno strumento capace di alleggerire il peso fiscale e allo stesso tempo favorire il recupero delle entrate comunali.

Per Noi Moderati questa rappresenta una scelta sbagliata e un’occasione mancata per il territorio.

Chiediamo al sindaco Donato e all’amministrazione comunale di chiarire pubblicamente le ragioni di questa mancata decisione e di valutare seriamente l’introduzione della definizione agevolata anche per il Comune di Chiaravalle Centrale, seguendo l’esempio di altri enti locali che hanno dimostrato maggiore sensibilità verso cittadini e imprese.

La politica deve saper cogliere le opportunità quando queste possono aiutare la comunità.

NOI MODERATI – Chiaravalle Centrale

Coordinatore cittadino

Vincenzo Fabiano