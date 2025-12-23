Nomina USR Calabria: il plauso di Giovanni Policaro alla nuova DG Loredana Giannicola

Rivolgo i miei più sentiti auguri alla Dirigente Loredana Giannicola per la nomina a Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. È con questo spirito che desidero esprimere la mia dichiarazione.

Da quando era preside, abbiamo sempre accompagnato e sostenuto il suo percorso, riconoscendoLe una professionalità solida, un approccio equilibrato e una capacità autentica di mantenere insieme visione, ascolto e responsabilità.

Nel corso degli anni ( quando esercitavo il ruolo di Segretario Generale Regionale della Cisl Scuola Calabria ) ho potuto seguirla da vicino in diverse esperienze e apprezzarne lo stile: rigoroso nella gestione, aperto al dialogo, fondato sul rispetto dei ruoli e sulla costante volontà di costruire punti di incontro.

Per questo considero la sua nomina ministeriale una scelta che valorizza una Dirigente Calabrese con all ‘attivo un bagaglio reale di esperienze e competenze -amministrative e scolastiche – capace di dare lustro alla Direzione e di interpretare con lucidità le esigenze della scuola nel nostro territorio.

Nel mio lavoro – spesso orientato a ricercare sintesi condivise e a mediare tra posizioni diverse – ho trovato in lei una interlocutrice attenta, concreta e sempre disponibile al confronto. Conoscendo il suo modo di operare, sono certo che anche in questo nuovo incarico di grande responsabilità ‘ .

Saprà offrire competenza, equilibrio e una profonda attenzione alla comunità scolastica calabrese.

Giovanni Policaro – DS in quiescenza –