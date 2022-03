Nominata la nuova Direttrice della Cattolica di Stilo e della Chiesa di San Francesco di Gerace

La Cattolica di Stilo ha un nuovo direttore. E’ Camilla Brivio, originaria di Milano, alla quale la Direzione regionale Musei Calabria ha conferito ufficialmente l’incarico. Brivio prende il posto di Rossana Baccari, chiamata a dirigere la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, nella città Bruzia.

La Direzione Musei Calabria, guidata da Filippo Demma, dà spazio ai giovani, visto che Camilla Brivio, a soli trentatré anni, è chiamata a gestire due dei più importanti siti architettonici della Calabria. Infatti, oltre alla Cattolica di Stilo, monumento simbolo della Calabria bizantina, dal 2006 inserita nella lista dei luoghi candidati a diventare Patrimonio dell’umanità Unesco, la giovane direttrice guiderà anche la Chiesa di San Francesco di Gerace, importante esempio di architettura dell’ordine mendicante in Italia meridionale, costruita tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento sui resti di un precedente edificio romanico, dal 1997 adibita a sala polifunzionale per eventi di interesse culturale.

Ma a dispetto della sua verde età la neo direttrice vanta già un curriculum decisamente “corposo”, fatto di pubblicazioni e numerosi incarichi. In realtà Camilla Brivio conosce già molto bene la Calabria, essendo stata finora funzionario restauratore conservatore presso la stessa Direzione regionale dei Musei Calabria dal 2019, collaboratrice del direttore del Parco archeologico di Sibari, collaboratore nelle attività di progettazione e negli uffici di direzione lavori del Segretariato Regionale per la Calabria, responsabile delle collezioni per la Galleria nazionale di Cosenza e per il Museo statale di Mileto, coordinatrice dell’Unità Territoriale n. 1 (Galleria nazionale di Cosenza, Museo archeologico nazionale di Crotone, Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, Le Castella e Museo statale di Mileto).

Ma a parte questo, a parlare in suo favore sono i numerosi altri incarichi svolti sul territorio calabrese, l’esperienza acquisita nell’ambito della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale di diverse regioni italiane e anche all’estero, in Spagna, Inghilterra e Libia.

E’ stata docente a contratto presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Unical, nel corso di laurea magistrale in Storia dell’arte, incarico per lo svolgimento del corso di Laboratorio di analisi dell’opera d’arte e membro di numerose commissioni.

Ieri la nuova direttrice ha fatto visita alla Cattolica. Camilla Brivio ha incontrato il personale di vigilanza presso il tempietto bizantino e il sindaco di Stilo, Giorgio Antonio Tropeano, esponendo alcune idee di base per avviare, sotto il coordinamento del Direttore Demma e con la collaborazione dell’amministrazione comunale un significativo programma di valorizzazione dell’importante sito culturale, simbolo della Calabria bizantina, nonché della Chiesa di San Francesco di Gerace.