Nominata la nuova giunta di San Sostene

Dopo la grande affermazione con un quorum del 69,5 per cento, tra i più alti quando concorre un’unica lista, ed un consenso del 91,20 per cento dei votanti, è stato immediatamente convocato il primo consiglio comunale per gli adempimenti di legge per sabato 16 ottobre 2021 ore 17,00 ed è stato già emesso il decreto n. 1 di nomina degli assessori, conferendo le deleghe a tutti i consiglieri.

DECRETO N. 1

Il Sindaco

Ritenuto che è opportuno dare la possibilità a tutti i consiglieri di fiducia del Sindaco di espletare la funzione di assessore, esperienza importante a servizio della comunità e che, pertanto, si procederà alla nomina della giunta per i primi sei mesi di mandato;

Visto l’art. 1, comma 137 della L. 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA LA GIUNTA

A decorrere dall’ 8 ottobre 2021 al 7 aprile 2022, come segue:

ALOISIO Luigi – Sindaco.

AVERSA Michele, Vice Sindaco e assessore con delega ai Lavori Pubblici e Urbanistica.

CARIOTI Vincenzo, delega a: Ambiente, Sicurezza del Territorio, Protezione Civile.

ALTRE DELEGHE

come segue:

SCICCHITANI Gianfranco, delega a: Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero;

CORAPI Salvatore, delega a: Trasporti e Demanio;

BUONCORE Paola, delega alla Scuola e Pubblica Istruzione.

RANIERI Valentina, delega a: Commercio, Bilancio ed a rappresentare il Sindaco nel Consiglio di Amministrazione della Pro Loco;

PROCOPIO Floriana, delega a: Cultura, Pubblici Spettacoli e Verifica Bandi pubblici finanziamenti;

CARIOTI Luca, delega a: Attuazione Programmatica e sistemi informatici comunali;

GUALTIERI Rosalba, delega a: Sanità e Turismo;

RANIERI Vittoria, delega a: Politiche Sociali e Tutela dei minori, anziani e diversamente abili.

DISPONE

La comunicazione del presente decreto al responsabile dell’Ufficio Finanziario associato e dell’Area Amministrativa, nonché la notifica a tutti gli assessori e delegati.