Non accetta la separazione e ferisce la moglie con un vaso, 46enne arrestato

Un crotonese di 46 anni è stato arrestato dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna.

La sera dello scorso 2 febbraio, la donna 34enne era stata vittima dell’ennesima aggressione da parte del compagno; nonostante avesse lasciato da tre giorni la casa coniugale per trovare rifugio da un amico comune, era stata raggiunta dall’uomo e colpita alla testa con un vaso in ceramica, che le aveva provocato una ferita in testa con conseguente trauma cranico.

La vittima era riuscita a scappare e ad avvicinarsi alla vicina sede della Questura, dove gli operatori si prodigavano per far giungere sul posto un’ambulanza.

Una volta ricevute le cure del caso, la donna ha denunciato i continui maltrattamenti fisici e psichici subiti nel tempo dal compagno, oltre alle lesioni patite quella sera.