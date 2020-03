Non ci sono morti per Coronavirus in Calabria

La “notizia” del decesso di uno dei pazienti si è diffusa in mattinata a Cosenza ed è, naturalmente, circolata a velocità esponenziale sui social, provocando una comprensibile apprensione. La tensione, in Italia e in Calabria, è alta.

Fonti ufficiali della Regione hanno smentito la morte del paziente che, sempre secondo le stesse fonti, sta anzi leggermente meglio rispetto al giorno in cui è stato ricoverato. Desta, invece, qualche preoccupazione la paziente di Corigliano Rossano risultata positiva lunedì.