L’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro non ha più pazienti affetti da coronavirus. Una buona notizia per il presidio principale della regione durante la pandemia.

Gli ultimi tre ricoverati sono stati dimessi nella giornata di ieri. Da almeno 15 giorni non ci sono più pazienti nemmeno in Terapia Intensiva. Al Pugliese-Ciaccio sono state curate decine di persone, due in particolare, giunte in condizioni gravi dal Nord Italia.