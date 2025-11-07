Non gli dà soldi e aggredisce il padre di 97 anni mandandolo in ospedale, denunciato

Ha aggredito il padre 97enne perché si è rifiutato di dargli i soldi che gli aveva chiesto. Per tale motivo un uomo è stato denunciato dalla Polizia, a Vibo Valentia, per tentata estorsione e lesioni personali.

L’episodio è avvenuto il 3 novembre scorso, quando l’anziano, a seguito del rifiuto opposto alle richieste del figlio, è stato afferrato e scaraventato a terra, subendo anche minacce di morte.

La vittima, tuttavia, una volta che il figlio si è allontanato dall’abitazione, è riuscita a contattare il 112 Nue facendo intervenire la Polizia. L’anziano è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale dove i sanitari gli hanno riscontrato contusioni multiple con una prognosi di 21 giorni.

Al termine delle indagini, l’aggressore è stato denunciato e il questore di Vibo Valentia, dopo l’istruttoria della Divisione Anticrimine e su segnalazione dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento intimandogli di cambiare la propria condotta e avvertendolo che gli elementi raccolti a suo carico sono tali da farla ritenere pericoloso.

L’indagato è anche stato informato che, a seguito dell’ammonimento, eventuali ulteriori reati conducibili al cosiddetto “codice rosso” saranno procedibili d’ufficio e aggravati nella pena.

Infine è stato informato della possibilità di intraprendere un percorso di recupero presso un centro specializzato per autori di violenza.