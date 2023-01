“Non hai mai lavorato in vita tua”, Elisabetta Gregoraci respinge le accuse

Elisabetta Gregoraci è finalmente rientrata a Montecarlo dopo un lungo periodo di vacanza. Prima il sole battente di Malindi, in Kenya, con Flavio Briatore e Nathan Falco, poi a Dubai, per godersi le uscite romantiche da mille e una notte con Giulio Fratini.

Non sono mancate le partite a golf, il relax in piscina e le cene di lusso nei locali preferiti in città. Spicca Amazònico, un ristorante che combina cucina tropicale e latinoamericana, dove un piatto può arrivare a costare fino a 200 euro. Infine via di nuovo, a bordo di un aereo privato per tornare, finalmente, alla base.

Come sempre non manca qualche accusa, alla quale la showgirl prontamente cerca di rispondere. “Ma torna a lavorare. Ah già, tu non hai mai lavorato”, la stuzzica un utente commentando un post sul suo profilo Instagram.

Immediata la risposta di Eligreg, che com’è noto tiene molto alla sua immagine pubblica e alla sua reputazione nel mondo dello spettacolo: “Zio, lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa”, scrive tra i commenti. “Comunque anche per questo 2023 ti consiglio Gaviscon, due volte al giorno per almeno un mese… funziona”.

A 17 anni Elisabetta ha vinto il titolo di Miss Calabria accedendo così a Miss Italia. È il primo step che le consente di entrare nel mondo della moda e di lavorare come indossatrice per le passerelle di diversi brand di alta moda, tra i quali Armani e Dolce&Gabbana. In tv apparirà in seguito, partecipando a Ciao Darwin. Il primo incarico da conduttrice è quello di Starflech con Jerry Cala ed Eleonoire Casalegno. (Fanpage.it)